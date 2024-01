Mất tiền trong tài khoản ngân hàng, cách nào được bồi thường?

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Quang (ngụ TP Huế) cho biết anh sử dụng tài khoản của VietinBank để giao dịch và khi chuyển tiền thì được giới thiệu đăng ký sản phẩm "bảo hiểm gian lận chuyển tiền".

Chủ tài khoản được bảo vệ tới 50 triệu đồng cho gian lận chuyển tiền do liên lạc điện tử giả mạo, truy cập website giả mạo hoặc bị cài đặt phần mềm độc hại…

"Tôi thấy thông báo 2 tháng đầu miễn phí, từ tháng thứ 3 phí bảo hiểm là 3.000 đồng/tháng. Mức phí không cao nhưng tôi băn khoăn không rõ có nên bảo hiểm tài khoản khi thường giao dịch online?", anh Quang nói.

Đại diện VietinBank cho biết trước các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, bảo hiểm an ninh mạng - Cyber Risk được Bảo hiểm VietinBank - VBI triển khai giúp khách hàng được bảo vệ 3 lớp, an tâm trong từng giao dịch, xóa nỗi lo về các rủi ro không gian mạng.

Các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, nhưng vẫn không ít khách hàng bị mất tiền oan vì gian lận tài chính

"Bảo hiểm an ninh mạng - Cyber Risk có thể được đặt mua rất đơn giản trên app IPay của VietinBank. Với số phí rất nhỏ 3.000 đồng/tháng kể từ tháng thứ 3, khách hàng có thể sở hữu bảo hiểm an ninh mạng có quyền lợi bảo vệ lên tới 20 triệu đồng/vụ việc với 50 triệu đồng/năm, gấp 17.000 lần so với phí bỏ ra. Đã có không ít khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm", đại diện VietinBank nói.

Theo tìm hiểu, nhiều ngân hàng khác cũng đang triển khai sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng như một trong những giải pháp ứng phó với lừa đảo trực tuyến ngày càng nhiều.

Sản phẩm Bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank cũng được triển khai trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking giúp bảo vệ tài khoản cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Đây là sản phẩm bảo hiểm giúp giảm bớt thiệt hại tài chính, hỗ trợ chi phí khôi phục danh tính khi khách hàng không may bị lừa đảo, với chi phí 77.000 đồng/năm, quyền lợi khách hàng được chi trả lên đến 46 triệu đồng/tài khoản/năm (gấp 6.000 lần phí bảo hiểm).

Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC), thành viên của Ngân hàng Quân đội (MB) cũng có sản phẩm bảo hiểm tài khoản thẻ bồi thường tổn thất tài chính cho khách hàng trong trường hợp tài khoản bị đánh cắp để giao dịch trái phép, gian lận mua sắm trực tuyến.

Mức phí bảo hiểm là 95.000 đồng/6 tháng hoặc 150.000 đồng/12 tháng. Mức bồi thường một tài khoản thẻ là 60 triệu đồng cho mọi vụ tổn thất.

Bảo mật thông tin cá nhân, tránh bị lừa đảo mất tiền oan Cùng với triển khai các sản phẩm bảo hiểm chi phí thấp giúp khách hàng yên tâm hơn khi giao dịch, thanh toán trực tuyến, các ngân hàng, công ty tài chính, ví điện tử cũng liên tục cảnh báo người dùng cảnh giác khi nhận tin nhắn SMS, kiểm tra thông tin nhận và cẩn trọng khi truy cập vào link chứa trong tin nhắn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như: tên đăng nhập, mã OTP, số thẻ, mã CVV, mật khẩu tài khoản, mã mở khóa eToken qua các đường dẫn (link), tin nhắn, chat, cuộc gọi chưa được xác thực trong bất kỳ trường hợp nào…