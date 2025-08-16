"Mặt trận số" là đòi hỏi cấp thiết

Sáng 15-8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp". Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu của 3.321 xã, phường, đặc khu tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn

Theo ông Nguyễn Bá Cát - Phó Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - "Mặt trận số" có địa chỉ truy cập: http://app.mattranso.vn.

Trung tâm Thông tin và Chuyển đổi số có 5 phần mềm "cốt lõi": phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu MTTQ các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội MTTQ các cấp.

Tất cả các hệ thống trên nền tảng "Mặt trận số" được kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể đăng nhập tất cả các phần mềm.

Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, người dân có thể gửi ý kiến, kiến nghị trực tiếp đến hệ thống của Mặt trận tại địa chỉ http://pakn.mattranso.vn hoặc vào http://app.mattranso.vn và lựa chọn "Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân".

"Kiến nghị của cấp nào sẽ được gửi đến MTTQ cấp đó tiếp nhận và phản hồi. Các ý kiến phản hồi về phản ánh, kiến nghị của người dân được công khai trên trang chủ của hệ thống" - ông Cát nói.

Theo đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, "Mặt trận số" sẽ là bộ công cụ gắn bó mật thiết với mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở, góp phần để MTTQ Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đưa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ vì dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, để làm tốt vai trò "cầu nối", Mặt trận phải chủ động đi vào không gian số, phải hiện diện ở nơi có người dân, lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại. "Mặt trận số" là bước đi tất yếu, một đòi hỏi cấp thiết.

Đây không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc, mà là một cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, giúp chuyển từ phương pháp làm việc thủ công, phân tán sang một phương pháp hiện đại, có hệ thống, dựa trên dữ liệu.

Chuyển đổi số là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là con đường tất yếu, động lực của quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc với toàn hệ thống chính trị, yêu cầu tự thân và cấp bách đối với MTTQ Việt Nam. Mặt trận không thể đứng ngoài.

Bà Hà nhấn mạnh mỗi cán bộ Mặt trận cần thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm trong hành động, coi chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực và sự đổi mới của mỗi tổ chức, cá nhân.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào chiều 15-8

Công nghệ là hạt nhân

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, việc chuyển đổi số cần được nâng cao hơn, phải coi công nghệ là hạt nhân, là trung tâm trong hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian tới, xác định rõ yêu cầu của chuyển đổi số theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19-6-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, các địa phương cần thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác làm đầu mối để triển khai thực hiện chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Cần có hướng dẫn cụ thể

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để lắng nghe MTTQ các địa phương phản ánh về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phát biểu trong hội nghị, ông Ngô Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, nhấn mạnh các hướng dẫn về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp xã. Về quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, về quản lý tài chính… là rất quan trọng. Đảng ủy MTTQ Việt Nam sớm chỉ đạo để ban hành hướng dẫn; Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của LĐLĐ ở các xã, phường với Công đoàn cơ sở trên địa bàn vì "các xã, phường cũng đang lúng túng".

Về biên chế và tài chính cũng có những khó khăn nhất định cần được tháo gỡ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, về tổ chức hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hiện mới chỉ có hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chưa có hướng dẫn khác từ các cơ quan hữu quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận hay Bộ Nội vụ.

Ông Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, cho rằng việc phân định quản lý, điều hành ngân sách đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thì Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể để các tỉnh triển khai thực hiện. Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn phân cấp cho địa phương. Chẳng hạn, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ giao kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội.

"Nếu không có nội dung phân cấp về biên chế cũng như về kinh phí thì tính độc lập của các tổ chức chính trị - xã hội gần như không có, rất khó trong triển khai nhiệm vụ của các tổ chức xã hội" - ông Thọ nêu quan điểm.

Xây dựng quy chế mẫu

Sau khi nhiều ý kiến được phát biểu, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết về biên chế, ở Trung ương hiện nay, đầu mối về biên chế và kinh phí rất lớn nhưng vẫn chỉ có một đầu mối giao là MTTQ Trung ương, không giao cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Tuy vậy, về vấn đề này, có thể MTTQ Trung ương sẽ có văn bản gửi cấp có thẩm quyền. Hướng đề nghị là giao một đầu mối cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp xã cũng tương tự như vậy.

Về tính độc lập tương đối và tính trực thuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, bà Hà thông tin Trung ương đang xây dựng một số văn bản về quy chế mẫu, mối quan hệ công tác, một số nội dung về tài chính, tài sản… Trong quy chế này, sẽ nói rõ về các mối quan hệ công tác.

Theo bà Hà, tính trực thuộc đã rất rõ khi không còn cơ quan riêng mà chỉ có một là cơ quan MTTQ Việt Nam, "nơi định hướng hoạt động, quản lý về biên chế, quản lý về kinh phí, quản lý chung về tài sản". Các tổ chức vẫn có tư cách pháp nhân riêng, vẫn có tài khoản riêng, con dấu riêng, vẫn có điều lệ riêng, vẫn đại hội. "Đó là tính độc lập tương đối" - bà Hà giải thích.

Đã có hơn 181 tỉ đồng nghĩa tình ủng hộ nhân dân Cuba Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho biết tính đến 16 giờ ngày 15-8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã đạt hơn 181 tỉ đồng - gấp gần 3 lần mục tiêu tối thiểu 65 tỉ đồng của cả đợt vận động. "Kết quả ấn tượng này là minh chứng sống động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em, đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển" - ông Hải Anh nói. Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết chương trình vận động này trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025) đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam qua số tiền ủng hộ gửi vào tài khoản số 2022 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank). Chương trình triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13-8 đến hết 16-10). Các tổ chức, cá nhân, người dân có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức.



