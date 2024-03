Mẫu teen Quỳnh Trang gợi ý cho set denim cực ấn tượng

Mẫu teen Quỳnh Trang với set trang phục denim cực bắt mắt

Mới đây, khi tham gia trình diễn tại chương trình kỷ niệm 15 năm của thương hiệu thời trang Việt Genviet jean, người mẫu Quỳnh Trang nổi bật với set trang phục chất liệu denim khỏe khoắn, thời trang và trẻ trung.



Với những mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập "Xanh thời thượng", Genviet jeans đặc biệt dùng chất liệu jean tái chế, nhãn hàng muốn đưa thông điệp và nhận thức sâu sắc tới người dùng với môi trường. Quỳnh Trang nổi bật trong những thiết kế jean có phong cách đơn giản nhưng vô cùng phá cách.

Quỳnh Trang cho biết cô rất thích bộ sưu tập lần này với ý thức "xanh hoá", thời trang bền vững sẽ luôn hướng về trách nhiệm với môi trường, đây cũng là bộ sưu tập tái chế đầu tiên mà Quỳnh Trang trình diễn nên cô thật sự hào hứng và cố gắng có màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Thời trang nội địa Việt đang là xu hướng

Được biết, Quỳnh Trang cũng là một người mẫu teen trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang trẻ em lớn như Destination Runway Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week…

Vừa qua, cô cũng đã tham gia dự án ảnh, video thời trang lớn của siêu mẫu Xuân Lan - The New Generation Of Models được thực hiện tại Hàn Quốc với những shoot hình - video được nhiều khán giả khen ngợi.

Đặc biệt thời trang xanh, thời trang tái chế càng được ưa thích

Sắp tới, Quỳnh Trang sẽ quay trở lại góp mặt trong Destination Runway Fashion Week 2024 tại Đà Nẵng với chủ đề "The Children Of The Sun", mẫu teen Quỳnh Trang hi vọng sẽ mang đến một Quỳnh Trang mới hơn nữa để các khán giả có thể chiêm ngưỡng được những bộ hình cùng những màn trình diễn đậm màu sắc cá nhân của mình.