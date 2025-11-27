HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mâu thuẫn bán trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ xông vào nhà chém 2 nạn nhân vì tranh chấp việc kinh doanh trà sữa

Ngày 27-11, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Cảnh (34 tuổi), Bùi Văn Dũng (32 tuổi), Nguyễn Văn Đen (30 tuổi), Trần Đình Vũ (29 tuổi), Hoàng Công Phố (27 tuổi, cùng ở xã Ninh Phước) và Nguyễn Duy Hà (38 tuổi, ở xã Phước Hữu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, tối 16-6, do mâu thuẫn việc mua bán trà sữa với anh Phạm Văn Nhớ (41 tuổi, trú thôn Thái Giao, xã Phước Hữu), Nguyễn Duy Hà rủ Cảnh, Dũng và một số người khác mang dao, tuýp sắt và vỏ chai bia đến nhà em trai anh Nhớ để tìm đánh.

Mâu thuẫn bán trà sữa, nhóm côn đồ chém 2 người trọng thương - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho 2 nạn nhân. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Khi đến nhà em trai của Nhớ, nhóm Hà đã phá cổng xông vào nhà, dùng dao, thanh sắt, vỏ chai bia tấn công khiến anh Trần Long Thành bị vỡ lún sọ, thương tích 35% và anh Trần Đại Đoàn bị chém vào tay trái, thương tích 13%.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn nhưng sau đó đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định đây là vụ việc có tính chất côn đồ, manh động, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

