Pháp luật

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc trả thù

Tr.Đức

(NLĐO)- Do mâu thuẫn với người cùng xã, trong đêm, Vũ Văn Năm đã phóng hoả đốt máy xúc để trả thù.

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản", khởi tố bị can đối với Vũ Văn Năm (SN 1975, trú tại xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt máy xúc của người dân lúc rạng sáng.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc trả thù- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm

Trước đó, Công an xã Bắc Thanh Miện (TP Hải Phòng) tiếp nhận tin báo vào 2 giờ ngày 12-7, chiếc máy xúc hiệu SAMSUNG 55 loại bánh lốp của ông Tr.V. H. (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Mộ, xã Bắc Thanh Miện) bất ngờ bốc cháy khi đang để trước cửa nhà (sát tuyến đường 392C, thuộc xã Bắc Thanh Miện).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực 8 phối hợp với Tổ tự quản PCCC xã Bắc Thanh Miện cùng người dân nhanh chóng khống chế đám cháy. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha 0,4KV phía trên bị cháy đứt, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc trả thù- Ảnh 2.

Hiện trường vụ huỷ hoại tài sản

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Vũ Văn Năm (SN 1975, trú tại Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng) là nghi phạm đã phóng hoả đốt chiếc máy xúc trên.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Năm khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với ông Tr.V.H. nên rạng sáng 12-7 đã phóng hỏa đốt máy xúc để trả thù.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Năm để điều tra theo quy định của pháp luật.

Gã "phi công" đổ xăng phóng hoả nhà bạn gái

Gã "phi công" đổ xăng phóng hoả nhà bạn gái

(NLĐO)- Cãi vã với bạn gái, Chử Ngọc Lân đã mua xăng đổ qua khe cửa sắt vào nhà, rồi phóng hỏa khiến nạn nhân bị thương nặng.

Truy tìm kẻ phóng hoả hàng loạt ki-ốt, nhà ở gây thiệt hại 13 tỉ đồng

(NLĐO)- Nguyễn Văn Thụ bị cáo buộc đã ra tay đốt các ki-ốt, nhà ở tại Bắc Giang vào lúc rạng sáng, gây thiệt hại 13 tỉ đồng.

Tử hình kẻ vì hận tình phóng hoả khu trọ làm người phụ nữ mang thai tử vong

(NLĐO) - Dù có chồng, con nhưng vẫn ghen tuông mù quáng với, Trần Thị Thanh Hải đã mua xăng đến đốt phòng trọ của bạn trai khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị bỏng

