HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mâu thuẫn gia đình, anh trai dùng hung khí chém em ruột

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can dùng dao chém người thân gây thương tích, cảnh báo hậu quả từ việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Ngày 11-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Cảnh Bình (SN 1987, ngụ thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam) về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ ngày 21-1-2026, Thạch Cảnh Bình xảy ra mâu thuẫn và xô xát với anh Thạch Cảnh Linh (em ruột của Bình).

Khởi tố người dùng vũ khí quân dụng chém em ruột vì mâu thuẫn - Ảnh 1.

Bình tại hiện trường vụ việc và hung khí

Trong lúc nóng giận, Bình đã dùng liềm cắt, tỉa cành thanh long chém anh Linh gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%.

Qua trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định hung khí Bình sử dụng là loại dao cán dài, có tính sát thương cao, thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Thông tư 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Bất ngờ lao vào dùng dao quắm chém em trai và cháu nội của em thương vong

Bất ngờ lao vào dùng dao quắm chém em trai và cháu nội của em thương vong

(NLĐO)- Ông Vũ Văn D. đang đón cháu nội 5 tuổi đi học về thì bị anh trai là Vũ Văn Việt dùng dao quắm lao vào chém khiến người cháu tử vong, ông D. bị thương nặng.

Khởi tố nam thanh niên đuổi chém em trai, sát hại mẹ đẻ

(NLĐO)- Quách Văn Thạo, nghi phạm sát hại mẹ đẻ khi bị can ngăn trong lúc đuổi chém em trai, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Giết người".

Đuổi chém em trai, thanh niên sát hại mẹ khi bị can ngăn

(NLĐO)- Dùng dao đuổi chém em trai bất thành, bị mẹ la mắng, Quách Văn Thạo ở Thanh Hóa đã quay sang dùng dao cắt cổ người mẹ tật nguyền ngồi trên xe lăn.

Lâm Đồng chém em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo