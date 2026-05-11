Ngày 11-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Cảnh Bình (SN 1987, ngụ thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam) về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ ngày 21-1-2026, Thạch Cảnh Bình xảy ra mâu thuẫn và xô xát với anh Thạch Cảnh Linh (em ruột của Bình).

Bình tại hiện trường vụ việc và hung khí

Trong lúc nóng giận, Bình đã dùng liềm cắt, tỉa cành thanh long chém anh Linh gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%.

Qua trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định hung khí Bình sử dụng là loại dao cán dài, có tính sát thương cao, thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Thông tư 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.

