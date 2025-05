Mâu thuẫn khi đổ rác, người đàn ông dùng gậy bóng chày đánh nữ hàng xóm nhập viện

Ngày 3-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An đang xác minh, làm rõ vụ việc ông N.H.H. (SN 1963, trú tại phố Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm) dùng gậy bóng cháy đánh người phụ nữ hàng xóm phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-4, tại nhà số 20/617, phố Ngô Gia Tự, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đổ rác, ông N.N.H. (SN 1963, trú tại địa chỉ trên) đã dùng gậy bóng chày đánh vào đầu người hàng xóm là bà N.T.H. (SN 1961).

Hậu quả, bà H. bị thương tích, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp (TP Hải Phòng).

Sau khi nhận được thông tin trình báo, Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP Hải Phòng) đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.