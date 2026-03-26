Chiều 26-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt giữ được đối tượng Trần Văn Quyên (SN 1950, trú tại thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên), nghi phạm đã dùng dao đâm anh trai tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 phút, ngày 26-3, tại khu vực nhà ông Trần Xuân H. (SN 1948, thường trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải), Trần Văn Quyên (em ruột ông H.) đã dùng dao đâm ông H. tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an xã Đông Tiền Hải phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 13 giờ 15 phút ngày 26-3, Công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm Trần Văn Quyên tại nhà riêng tại thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 12 giờ 50 phút ngày 26-3, Trần Văn Quyên từ nhà tại thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu đến vườn cây của mình tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải để chặt chuối chín. Tại đây, Quyên phát hiện chuối đã bị chặt từ trước và xảy ra mâu thuẫn với anh trai mình là ông Trần Xuân H. (có nhà ngay cạnh vườn chuối).

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, ông H. dùng 1 chiếc bát ăn cơm bằng sứ ném trúng phần ngực Quyên. Do bực tức, Quyên dùng 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) mang theo từ trước đâm 1 phát vào đùi trái ông H., khiến ông H. tử vong tại nhà do vết thương quá nặng.