FOX Business và CNN cho hay tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 chiều 4-11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali (SDF).

Chiếc máy bay vận tải mang số hiệu UPS Flight 2976 gặp nạn khi đang trên đường đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii, theo Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Khói đen bốc lên gần sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali (SDF) ở bang Kentucky. Nguồn: X

Vụ việc tạo nên cảnh tượng hỗn loạn gần Trung tâm trung chuyển hàng hóa UPS Worldport - một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất thế giới.

Thống đốc Andy Beshear của bang Kentucky cho biết đã có 3 người chết và 11 người bị thương, đồng thời cảnh báo số thương vong có thể tăng thêm.

Theo Sở Cảnh sát Louisville (LMPD), toàn bộ lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các cơ quan ứng cứu khẩn cấp đã được huy động tới hiện trường.

"Hiện trường vẫn đang có lửa và nhiều mảnh vỡ. Người dân tuyệt đối không đến gần khu vực này"- LMPD đăng cảnh báo trên mạng xã hội X.

Máy bay rơi gần sân bay, Mỹ phát lệnh trú ẩn khẩn cấp (Clip: Thanh Long)

Cảnh sát sau đó phát lệnh yêu cầu toàn bộ người dân trong phạm vi bán kính 8 km quanh sân bay ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Sân bay Louisville cũng tạm thời đóng cửa toàn bộ đường băng.

Một số nhân chứng mô tả khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

"Chồng tôi gọi điện nói rằng có thứ gì đó đang cháy dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực, tiếng nổ vẫn chưa dứt, có thể máy bay đã va phải bồn chứa nhiên liệu" – nhân chứng Anna McMullen, sống gần sân bay kể với Fox News - "Chúng tôi đã sống ở đây 25 năm và chưa từng thấy tai nạn nào như vậy. Dù trời đã tối, khói vẫn dày đặc, mùi cháy lan khắp nơi".

UPS xác nhận chiếc máy bay gặp nạn chở theo 3 thành viên phi hành đoàn, nhưng "chưa thể xác minh tình trạng thương vong".

Các đoạn video của kênh địa phương WAVE cho thấy một cột khói khổng lồ bốc lên gần đường băng sân bay.

Người dân sống gần khu vực sân bay được cảnh báo trú ẩn trong nhà. Ảnh: WDRB

Sở Cảnh sát Louisville cho biết đoạn Grade Lane – tuyến đường chính gần hiện trường – sẽ bị phong tỏa vô thời hạn từ Stooges đến Crittenden.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ rơi máy bay gần sân bay Louisville. Lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Xin mọi người cầu nguyện cho các phi công, phi hành đoàn và tất cả những người bị ảnh hưởng" - Thống đốc Andy Beshear chia sẻ trên mạng xã hội X.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó NTSB sẽ chịu trách nhiệm chính.

Đây là sự cố nghiêm trọng hiếm hoi xảy ra tại trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất của UPS, nơi hơn 12.000 nhân viên xử lý trên 2 triệu kiện hàng mỗi ngày.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khống chế đám cháy và tìm kiếm trong đống đổ nát.

Giới chức cảnh báo người dân tránh xa khu vực, trong khi toàn bộ chuyến bay đi và đến Louisville tạm thời bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.