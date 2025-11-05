Máy bay rơi gần sân bay, Mỹ phát lệnh trú ẩn khẩn cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Máy bay rơi gần sân bay, Mỹ phát lệnh trú ẩn khẩn cấp

Hải Hưng

(NLĐO) – Nhiều người bị thương, giới chức phải ra lệnh trú ẩn khẩn cấp khi chiếc máy bay chở hàng của United Parcel Service (UPS) rơi xuống bang Kentucky – Mỹ.

FOX Business CNN cho hay tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 chiều 4-11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali (SDF).

Chiếc máy bay vận tải mang số hiệu UPS Flight 2976 gặp nạn khi đang trên đường đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii, theo Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Tai nạn máy bay chở hàng “gây hỗn loạn” ở Mỹ - Ảnh 1.

Khói đen bốc lên gần sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali (SDF) ở bang Kentucky. Nguồn: X

Vụ việc tạo nên cảnh tượng hỗn loạn gần Trung tâm trung chuyển hàng hóa UPS Worldport -  một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất thế giới.

Thống đốc Andy Beshear của bang Kentucky cho biết đã có 3 người chết và 11 người bị thương, đồng thời cảnh báo số thương vong có thể tăng thêm.

Theo Sở Cảnh sát Louisville (LMPD), toàn bộ lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các cơ quan ứng cứu khẩn cấp đã được huy động tới hiện trường.

"Hiện trường vẫn đang có lửa và nhiều mảnh vỡ. Người dân tuyệt đối không đến gần khu vực này"- LMPD đăng cảnh báo trên mạng xã hội X. 

Máy bay rơi gần sân bay, Mỹ phát lệnh trú ẩn khẩn cấp (Clip: Thanh Long)

Cảnh sát sau đó phát lệnh yêu cầu toàn bộ người dân trong phạm vi bán kính 8 km quanh sân bay ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Sân bay Louisville cũng tạm thời đóng cửa toàn bộ đường băng.

Một số nhân chứng mô tả khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

"Chồng tôi gọi điện nói rằng có thứ gì đó đang cháy dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực, tiếng nổ vẫn chưa dứt, có thể máy bay đã va phải bồn chứa nhiên liệu" – nhân chứng Anna McMullen, sống gần sân bay kể với Fox News - "Chúng tôi đã sống ở đây 25 năm và chưa từng thấy tai nạn nào như vậy. Dù trời đã tối, khói vẫn dày đặc, mùi cháy lan khắp nơi".

UPS xác nhận chiếc máy bay gặp nạn chở theo 3 thành viên phi hành đoàn, nhưng "chưa thể xác minh tình trạng thương vong".

Các đoạn video của kênh địa phương WAVE cho thấy một cột khói khổng lồ bốc lên gần đường băng sân bay.

Tai nạn máy bay chở hàng “gây hỗn loạn” ở Mỹ - Ảnh 2.

Người dân sống gần khu vực sân bay được cảnh báo trú ẩn trong nhà. Ảnh: WDRB

Sở Cảnh sát Louisville cho biết đoạn Grade Lane – tuyến đường chính gần hiện trường – sẽ bị phong tỏa vô thời hạn từ Stooges đến Crittenden.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ rơi máy bay gần sân bay Louisville. Lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Xin mọi người cầu nguyện cho các phi công, phi hành đoàn và tất cả những người bị ảnh hưởng" - Thống đốc Andy Beshear chia sẻ trên mạng xã hội X.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó NTSB sẽ chịu trách nhiệm chính.

Đây là sự cố nghiêm trọng hiếm hoi xảy ra tại trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất của UPS, nơi hơn 12.000 nhân viên xử lý trên 2 triệu kiện hàng mỗi ngày.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khống chế đám cháy và tìm kiếm trong đống đổ nát.

Giới chức cảnh báo người dân tránh xa khu vực, trong khi toàn bộ chuyến bay đi và đến Louisville tạm thời bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Tin liên quan

Tai nạn đường thủy gây “thương vong hàng loạt” ở Mỹ

(NLĐO) – Hàng chục người thương vong trong vụ va chạm giữa phà chở 45 người với chiếc thuyền tư nhân ở Clearwater thuộc bang Florida – Mỹ.

Nhiều diễn biến mới về 2 vụ tai nạn máy bay liên tiếp ở Mỹ

(NLĐO) - Trước khi máy bay của hãng American Airlines đâm vào trực thăng quân sự, một nhân viên kiểm soát không lưu đã được cấp trên giao cùng lúc 2 nhiệm vụ.

Tai nạn trực thăng “thảm kịch quốc gia” tại Ghana, nhiều bộ trưởng thiệt mạng

(NLĐO) - Loạt bộ trưởng và quan chức cấp cao Ghana thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 6-8.

Mỹ rơi máy bay tai nạn máy bay Kentucky
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo