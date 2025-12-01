Máy đào hầm "Thần Tốc" dự án metro số 3 đã về đích tại ga Hà Nội

Ngày 1-12, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) cho biết máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.



Khoảnh khắc robot đào hầm TBM mang tên Thần Tốc của tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội cán đích vào sáng nay 1-12

TBM1 "Thần Tốc" bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 30-7-2024, đến nay TBM này đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm, đi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội). Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội áp dụng công nghệ đào hầm TBM thi công xuyên lòng đất đô thị trung tâm, đi qua những khu vực có mật độ dân cư, hạ tầng kỹ thuật và di sản văn hóa đặc biệt.

Trong quá trình đào, TBM "Thần Tốc" đào hầm, lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm. Sau khi kết thúc khoan tại ga S12 - ga Hà Nội, phần đầu khoan của các máy TBM sẽ được tháo dỡ tại ga này, hệ thống thiết bị phụ trợ còn lại sẽ được kéo trở về và tiếp tục tháo dỡ tại ga S9 - Kim Mã. Cùng với đó, máy TBM2 "Táo Bạo" cũng đang trong quá trình thi công đoạn hầm còn lại.

TBM2 đang tiếp tục hành trình tới ga S11. Tính đến ngày 1-12, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt hơn 72%. Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 3.395/3.495 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục vụ 2 máy TBM hoạt động.

Sau gần 1,5 năm thi công, máy TBM số 1 Thần tốc đã về đích như kế hoạch

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban MRB Hà Nội, cho biết việc TBM1 "Thần Tốc" về đích tại ga S12 là một cột mốc lịch sử. Đây không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của tuyến hầm đầu tiên, mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của toàn dự án.

"Đây là thành quả về sự chỉ đạo sát sao của UBND TP, các nhà tài trợ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng hành của nhân dân thủ đô. Sự tin tưởng và sự ủng hộ của người dân chính là nền tảng để chúng tôi có được thành quả ngày hôm nay" - ông Sơn nói.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường. Việc TBM1 hoàn thành nhiệm vụ tạo động lực lớn, lan tỏa niềm tin tới cộng đồng về tiến độ, chất lượng của dự án.