Máy đào hầm "Thần Tốc" dự án metro số 3 đã về đích tại ga Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Máy đào hầm "Thần Tốc" dự án metro số 3 đã về đích tại ga Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau hơn hơn 4 tháng thi công, máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội.

Ngày 1-12, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) cho biết máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Máy đào hầm Thần Tốc hoàn thành tại ga Hà Nội , cột mốc quan trọng dự án metro số 3 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc robot đào hầm TBM mang tên Thần Tốc của tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội cán đích vào sáng nay 1-12

TBM1 "Thần Tốc" bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 30-7-2024, đến nay TBM này đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm, đi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội). Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội áp dụng công nghệ đào hầm TBM thi công xuyên lòng đất đô thị trung tâm, đi qua những khu vực có mật độ dân cư, hạ tầng kỹ thuật và di sản văn hóa đặc biệt.

Trong quá trình đào, TBM "Thần Tốc" đào hầm, lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm. Sau khi kết thúc khoan tại ga S12 - ga Hà Nội, phần đầu khoan của các máy TBM sẽ được tháo dỡ tại ga này, hệ thống thiết bị phụ trợ còn lại sẽ được kéo trở về và tiếp tục tháo dỡ tại ga S9 - Kim Mã. Cùng với đó, máy TBM2 "Táo Bạo" cũng đang trong quá trình thi công đoạn hầm còn lại.

TBM2 đang tiếp tục hành trình tới ga S11. Tính đến ngày 1-12, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt hơn 72%. Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 3.395/3.495 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục vụ 2 máy TBM hoạt động.

Máy đào hầm Thần Tốc hoàn thành tại ga Hà Nội , cột mốc quan trọng dự án metro số 3 - Ảnh 2.

Sau gần 1,5 năm thi công, máy TBM số 1 Thần tốc đã về đích như kế hoạch

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban MRB Hà Nội, cho biết việc TBM1 "Thần Tốc" về đích tại ga S12 là một cột mốc lịch sử. Đây không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của tuyến hầm đầu tiên, mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của toàn dự án.

"Đây là thành quả về sự chỉ đạo sát sao của UBND TP, các nhà tài trợ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng hành của nhân dân thủ đô. Sự tin tưởng và sự ủng hộ của người dân chính là nền tảng để chúng tôi có được thành quả ngày hôm nay" - ông Sơn nói.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường. Việc TBM1 hoàn thành nhiệm vụ tạo động lực lớn, lan tỏa niềm tin tới cộng đồng về tiến độ, chất lượng của dự án.

Tin liên quan

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mất điện đột ngột, phát thanh liên tục trấn an hành khách

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mất điện đột ngột, phát thanh liên tục trấn an hành khách

(NLĐO)- Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ bị ngắt điện, đã kích hoạt phương án dừng tàu, đồng thời phát thanh liên tục để khách hàng yên tâm.

Phó Thủ tướng: Khai thác thương mại tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội trước 28-7

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo để đưa tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào khai thác thương mại trước ngày 28-7

VIDEO: Người dân hào hứng trải nghiệm Metro Nhổn - ga Hà Nội sau 15 năm chờ đợi

(NLĐO)- Sau 15 năm chờ đợi, sáng 8-8, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chính thức vận hành đoạn trên cao

đường sắt giao thông ga Hà Nội Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo