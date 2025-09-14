Máy hát đĩa than giá hơn 1 tỉ đồng

Triển lãm thiết bị nghe nhìn AVSHOW lần thứ 24 đang diễn ra tại khách sạn Sài Gòn Prince (TP HCM) từ ngày 12 đến 14-9, với quy mô 31 phòng và khu trưng bày thiết bị âm thanh. Triển lãm do Công ty TNHH Quảng cáo Nam Bình tổ chức.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu như TH Audio, Yêu LP, Wilson Audio, McIntosh, B&W, Marantz, Hi-end Aries Cerat (Black Dragon Audio), Summer Audio, Simplicity Control... Điểm nổi bật của sự kiện lần này là xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá bình dân đến từ các thương hiệu Sumico, Perlisten...

Dàn âm thanh trị giá hơn 6 tỉ đồng (ảnh trên) và đĩa than có giá 1,1 tỉ đồng

Tuy nhiên, cũng có hàng loạt mặt hàng đắt đỏ được trưng bày tại AVSHOW lần thứ 24. Chẳng hạn, đầu phát đĩa mâm than Luxman Centennial có giá 1,1 tỉ đồng; dàn âm thanh 7 món do Công ty TNHH Đông Thành Hòa Phúc phân phối trị giá hơn 6 tỉ đồng...

Có giá "mềm" hơn là chiếc loa kệ Bowers & Wilkins 802 D4 (935 triệu đồng), ampli tích hợp Marantz Model 10 (375 triệu đồng), mâm đĩa than SME model 15 MKII Diamond Series (685 triệu đồng)... Bên cạnh đó, sản phẩm dây cáp có giá lên đến vài chục triệu đồng, các phụ kiện kích thước chỉ bằng hộp diêm cũng có mức giá 20 - 30 triệu đồng.



