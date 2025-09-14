HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Máy hát đĩa than giá hơn 1 tỉ đồng

Tin-ảnh: L.Giang

Có hàng loạt mặt hàng đắt đỏ được trưng bày tại AVSHOW lần thứ 24

Triển lãm thiết bị nghe nhìn AVSHOW lần thứ 24 đang diễn ra tại khách sạn Sài Gòn Prince (TP HCM) từ ngày 12 đến 14-9, với quy mô 31 phòng và khu trưng bày thiết bị âm thanh. Triển lãm do Công ty TNHH Quảng cáo Nam Bình tổ chức.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu như TH Audio, Yêu LP, Wilson Audio, McIntosh, B&W, Marantz, Hi-end Aries Cerat (Black Dragon Audio), Summer Audio, Simplicity Control... Điểm nổi bật của sự kiện lần này là xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá bình dân đến từ các thương hiệu Sumico, Perlisten...

Máy hát đĩa than giá hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Máy hát đĩa than giá hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dàn âm thanh trị giá hơn 6 tỉ đồng (ảnh trên) và đĩa than có giá 1,1 tỉ đồng

Tuy nhiên, cũng có hàng loạt mặt hàng đắt đỏ được trưng bày tại AVSHOW lần thứ 24. Chẳng hạn, đầu phát đĩa mâm than Luxman Centennial có giá 1,1 tỉ đồng; dàn âm thanh 7 món do Công ty TNHH Đông Thành Hòa Phúc phân phối trị giá hơn 6 tỉ đồng...

Có giá "mềm" hơn là chiếc loa kệ Bowers & Wilkins 802 D4 (935 triệu đồng), ampli tích hợp Marantz Model 10 (375 triệu đồng), mâm đĩa than SME model 15 MKII Diamond Series (685 triệu đồng)... Bên cạnh đó, sản phẩm dây cáp có giá lên đến vài chục triệu đồng, các phụ kiện kích thước chỉ bằng hộp diêm cũng có mức giá 20 - 30 triệu đồng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo