Máy tính tự vận hành mở ra tương lai mới

Tuy nhiên, nỗ lực này phần lớn chưa đạt được kỳ vọng, khi các trợ lý ảo như Alexa và Siri chủ yếu chỉ được sử dụng cho những nhiệm vụ đơn giản như đặt báo thức hoặc phát nhạc.

Điều đó có thể sẽ sớm thay đổi. NVIDIA, Microsoft, Google và nhiều công ty hàng đầu thế giới khác đang đặt cược vào những công nghệ được kỳ vọng mở ra tương lai mới, nơi con người ít phụ thuộc vào bàn phím và chuột hơn khi sử dụng máy tính. "Mục tiêu cuối cùng là tìm ra cách để người dùng chỉ cần nói cho máy tính biết họ muốn nó làm gì, rồi để nó tự thực hiện" - chuyên gia Bob O'Donnell của Công ty Technalysis (Mỹ) nói với đài CNN. Những trợ lý ảo trước đây có thể xử lý từng nhiệm vụ riêng lẻ, như gọi taxi hoặc đặt hàng, song không thể thực hiện các công việc đòi hỏi nhiều bước hoặc hiểu được sở thích cá nhân của người dùng. Thực tế này bắt đầu thay đổi khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trở nên phổ biến sau sự ra mắt của ChatGPT vào cuối năm 2022. OpenClaw được xem là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy AI (trí tuệ nhân tạo) đang dần thay đổi cách con người sử dụng máy tính. Tác nhân AI (AI agent) này có thể vận hành các chương trình trên máy tính để hoàn thành công việc mà không cần người dùng liên tục đưa ra chỉ dẫn.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại triển lãm công nghệ và máy tính Computex 2026 ở Đài Loan - Trung Quốc ngày 1-6 Ảnh: AP

Tại buổi họp báo tuần này, Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang đã giới thiệu chip mới của công ty có tên RTX Spark, cho phép laptop vận hành các tác nhân AI mà không cần kết nối với đám mây. Microsoft cũng đang phát triển Scout - tác nhân AI dành cho Microsoft 365. Sử dụng công nghệ của OpenClaw, Scout có thể làm việc với dữ liệu lưu trữ trên đám mây, trên máy tính cá nhân và trên web, bao gồm những ứng dụng như Outlook và Teams. Microsoft kỳ vọng tác nhân này có thể thực hiện những thao tác phức tạp như liên tục theo dõi email và các cuộc trò chuyện công việc. Trong khi đó, tính năng Googlebooks sắp ra mắt của Google có khả năng gợi ý hành động khi người dùng di chuyển chuột đến một nội dung trên màn hình, chẳng hạn đề xuất tạo cuộc họp khi rê chuột lên một ngày tháng được đề cập trong email. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn là liệu con người có đủ tin tưởng để giao AI thực hiện những nhiệm vụ quan trọng hay không? Chẳng hạn, nếu để tác nhân AI mua vé xem nhạc, điều gì sẽ xảy ra nếu nó xác định sai mức chi cho phép và mua chỗ ngồi quá đắt?