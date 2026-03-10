HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Máy xạ trị mới rút ngắn thời gian điều trị còn 2-3 phút

N.Dung

(NLĐO) - Hệ thống xạ trị hiện đại cho phép rút ngắn thời gian mỗi lần xạ từ khoảng 10 phút xuống 2 - 3 phút, tăng độ chính xác và bảo vệ tối đa mô lành.

Ngày 10-3, tại cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện K (Hà Nội) khai trương và đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị cùng nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư.

img

Hệ thống xạ trị mới giúp rút ngắn thời gian mỗi lần xạ từ khoảng 10 phút xuống còn 2–3 phút

Hai hệ thống máy xạ trị gia tốc phiên bản mới được đưa vào sử dụng, giúp rút ngắn thời gian mỗi lần xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2-3 phút. Đồng thời, hơn 100 thiết bị y tế hiện đại cũng được đưa vào vận hành.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết điều trị ung thư là quá trình đa mô thức, kết hợp phẫu thuật, hóa chất và xạ trị, trong đó xạ trị là phương pháp quan trọng, mang lại hiệu quả cho nhiều bệnh nhân.

Các hệ thống xạ trị mới cho phép triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT. Với suất liều 1.500-2.200 MU/phút, máy giúp rút ngắn thời gian điều trị, tập trung liều tối đa vào khối u và hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp các công nghệ theo dõi chuyển động khối u theo nhịp thở, kết hợp kỹ thuật kiểm soát hô hấp nhằm tăng độ chính xác, đảm bảo an toàn và không xâm lấn.

Cận cảnh hệ thống máy xạ trị hiện đại đang được ứng dụng điều trị cho người bệnh

Tại cơ sở Quán Sứ, hệ thống xạ trị còn được kết nối với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khoanh vùng khối u, hội chẩn trực tuyến. Toàn bộ quy trình từ mô phỏng, lập kế hoạch đến điều trị được quản lý theo hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài lĩnh vực xạ trị, bệnh viện cũng đưa vào vận hành nhiều thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư như hệ thống nội soi hiện đại, thiết bị xét nghiệm sinh hóa – huyết học, máy sinh thiết vú hút chân không, máy đốt u bằng sóng cao tần, hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số, máy chụp cộng hưởng từ và máy chụp cắt lớp vi tính phục vụ lập kế hoạch xạ trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho rằng việc đưa vào sử dụng hàng loạt thiết bị hiện đại là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, điều trị ung thư.

img

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan thiết bị mới

Theo ông, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, tạo áp lực lớn cho các cơ sở chuyên khoa. Riêng Bệnh viện K mỗi năm tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện sử dụng hiệu quả các trang thiết bị mới trong khám chữa bệnh và đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới.

Bệnh viện K được Chính phủ và Bộ Y tế cấp 790 tỉ đồng từ ngân sách để nâng cấp trang thiết bị. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thiết bị y tế trị giá 1,83 tỉ yen (khoảng 300 tỉ đồng).

Hai hệ thống xạ trị gia tốc cùng hàng trăm thiết bị hiện đại được đưa vào vận hành, góp phần tăng năng lực điều trị ung thư và giảm tải cho bệnh viện. Nhờ đó, người bệnh có thể tiếp cận nhiều công nghệ điều trị tiên tiến ngay trong nước.

Tin liên quan

Sửa danh mục BHYT, đề xuất thêm 30 thuốc ung thư

Sửa danh mục BHYT, đề xuất thêm 30 thuốc ung thư

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư, chủ yếu là thuốc đích và miễn dịch, nhằm mở rộng điều trị và giảm gánh nặng chi phí.

Bệnh viện Trung ương Huế có máy xạ trị gia tốc 160 lá

(NLĐO) - Năm 2024, Bệnh viện Trung ương Huế đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng bệnh viện có thương hiệu quốc tế, là trung tâm y học cao cấp, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Phẫu thuật tim nội soi 3D cho người phụ nữ từng xạ trị

(NLĐO)- Người bệnh có tiền căn xạ trị vùng ngực, việc mở xương ức tiềm ẩn nguy cơ dính mô nên các bác sĩ cân nhắc lựa chọn phương pháp nội soi 3D.

điều trị ung thư ung thư trí tuệ nhân tạo thiết bị y tế Bệnh viện K hiện đại xạ trị xạ trị proton SRS/SRT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo