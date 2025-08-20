Mbappe lập công, Real Madrid nhọc nhằn vượt ải Osasuna

Trận ra quân tại La Liga mùa 2025–2026, xét về điểm số lẫn thế trận, đáng được xem là hoàn hảo dành cho tân HLV trưởng Xabi Alonso và dàn sao Real Madrid mà đứng đầu là Kylian Mbappe.

Osasuna không phải đối thủ dễ nhằn, thế nên, kết quả 1-0 nghiêng về cho "Los Blancos" phản ánh phần nào cục diện màn thư hùng ở sân Bernabeu.

Trung vệ Eder Militao tham gia tấn công

Bức tường phòng ngự chặt chẽ mà Osasuna tạo ra khiến Real Madrid bối rối trong cả hiệp 1. Những cú sút xa của Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Eder Militao, Dean Huijsen… đều không thể tạo ra bất kỳ lợi thế nào cho đội chủ nhà.

Thế bế tắc này chỉ được tạm hóa giải sau giờ nghỉ khi Mbappe đi bóng táo bạo, buộc Juan Cruz phía Osasuna phải phạm lỗi trong vòng cấm hòng ngăn cản bàn thua ở phút 51.

Juan Cruz (3) phải phạm lỗi để ngăn Kylian Mbappe...

Trên chấm 11 m, chân sút người Pháp lạnh lùng đánh lừa thủ môn Herrera bằng cú sút cháy lưới, mang về bàn mở tỉ số cực kỳ quan trọng cho Real Madrid. Bàn thắng như kích thích tinh thần chiến đấu của Real Madrid.

Arda Guler có cú sút căng ngoài vòng cấm suýt trúng đích trong khi tân binh Franco Mastantuono khiến khán giả phấn khích với pha dứt điểm nguy hiểm bị thủ thành Herrera xuất sắc cản phá.

... nhưng chân sút người Pháp vẫn kiểm được phạt đền và mang về bàn thắng

Hàng phòng ngự của Real Madrid với Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras thi đấu khá ấn tượng: Carreras có tới 123 pha chạm bóng trong khi Huijsen lại có nhiều đường chuyền chất lượng bên cạnh việc dâng cao hỗ trợ tấn công.

Brahim Diaz đạt tỉ lệ chuyền chính xác 100%, còn Tchouaméni cũng đạt tới 95,2%, cho thấy Real kiểm soát bóng rất tốt và giữ nhịp chuyền bóng ổn định.

Real Madrid bất bại các trận mở màn từ năm 2008 đến nay

Osasuna dù phòng ngự chặt nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Thậm chí, trong khoảng thời gian bù giờ, Abel Bretones còn bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Gonzalo Garcia mà các chuyên gia cho rằng, tấm thẻ đỏ là quá nghiêm khắc.

Real Madrid bảo toàn chiến thắng quý giá, mang về khởi đầu thuận lợi ở lượt trận mở màn. "Los Blancos" nối dài mạch bất bại trong các trận đấu mở màn suốt từ mùa 2008 đến nay.