MC Hồng Phúc gửi thông điệp phòng chống ma túy tới người trẻ

Sau 2 năm tham gia dẫn gameshow "Trường học không ma túy" do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ công an chủ trì phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, VTV thực hiện, được sự cho phép của chương trình, MC Hồng Phúc ra mắt MV "Tuổi trẻ ta nói không với ma túy". Ca khúc do nhạc sĩ Văn Phong sáng tác, cũng là ca khúc chủ đề của chương trình.

MC Hồng Phúc trong MV "Tuổi trẻ ta nói không với ma túy"

Trong MV, MC Hồng Phúc vào vai một cựu học sinh cấp 3 trở về thăm trường cũ và nhớ về các kỷ niệm tuổi học trò và từng tham gia cuộc thi "Trường học không ma túy" mà trường mình đạt giải nhất khối THPT tại TP HCM.

Nam MC bày tỏ anh muốn gửi gắm các bạn trẻ hãy nói không với ma túy và có một lối sống lành mạnh để luôn là một công dân có ích cho đất nước.

"Tệ nạn ma túy vẫn còn đáng báo động, người trẻ là người có tâm lý còn chưa vững, dễ sa ngã. Khi ra MV này, tôi mong muốn truyền tải những thông điệp từ MV, giúp người trẻ có thêm những phần kiến thức để góp phần tránh xa những tệ nạn không đáng có"- MC của VTV bày tỏ.

Tham dự lễ ra mắt MV, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - nói: "Chương trình "Trường học không ma túy" mùa 2 đã lan tỏa và đạt được những kết quả ngoài mong đợi. MV của Hồng Phúc sẽ là cầu nối để lan tỏa hơn nữa những thông điệp của chương trình, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên và rộng hơn nữa là trong cộng đồng".

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, người đảm nhận vai trò đạo diễn MV, cho hay MC Hồng Phúc là người rất có trách nhiệm trong công việc, làm việc hết mình, thậm chí nhiều lúc giọng gần như khàn đặc nhưng Hồng Phúc vẫn cố gắng hoàn thành vai trò của mình".

MC Hồng Phúc chụp ảnh cùng đại diện VTV và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Theo đạo diễn, MV "Tuổi trẻ ta nói không với ma túy" nằm trong chuỗi gameshow "Trường học không ma túy" và hiện tại gameshow đã quay được 11 tỉnh, thành phố và 14 điểm trường.

"Để tăng độ lan tỏa, hiệu ứng tới các em học sinh, với khán giả trên cả nước, ở mỗi số ghi hình, chúng tôi đều mời những nghệ sĩ nổi tiếng, KOLS có sức ảnh hưởng lớn để cùng tham gia.

Vì vậy, không chỉ có MC Hồng Phúc hát mà trong các chương trình còn có các nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng diễn viên hài Trường Giang, Nhã Phương; Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Trung Ruồi, Xuân Nghị, Phạm Duy Anh, NSND Xuân Bắc.

MC Hồng Phúc cho hay sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ người xem trên kênh YouTube và các nền tảng số của anh để giúp đỡ các bạn trẻ học giỏi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão Yagi