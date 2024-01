MC Nguyên Khang: Chỉ có được chứ chả mất gì

MC Nguyên Khang toại nguyện với năm cũ

MC Nguyên Khang: toại nguyện với năm cũ

Phóng viên: MC Nguyên Khang - được và mất gì khi nhìn lại năm cũ?

MC Nguyên Khang: Tôi chỉ có được mà không mất. The Khang show là một thương hiệu mang tên mình được người trong giới và khán giả quan tâm.

Tôi không nói đến hiệu ứng của show mà nhìn ở góc độ thực hiện giấc mơ, tôi đã có một giấc mơ trọn vẹn. Bởi lẽ, ai làm nghề cũng khát khao có được một chương trình mang tên mình. Và tôi đã có được điều ấy.

Tôi còn nhớ có người nói với tôi rằng "MC thì chỉ cần bận tâm đến sản phẩm trong khi nghệ sĩ trình diễn phải đầu tư rất nhiều cho một sản phẩm".

Đó là một nhận định không đúng và tôi đã chứng minh cho mọi người thấy đã tham gia vào hoạt động nghệ thuật thì sản phẩm là điều kiện cần. Tôi không ngồi đợi người khác gởi lời mời để được xuất hiện trong các chương trình mà bản thân phải tạo ra những giá trị để người khác phải chú ý đến mình.

Định vị giá trị bản thân là điều cần thiết. Cho nên tạo ra một sản phẩm để người khác có thể nhìn thấy được giá trị của mình là cách mà tôi đang đi. Và tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng.

MC Nguyên Khang chủ động định hình giá trị bản thân

Anh đã thiết lập nên con đường mới cho chính mình trong năm tới chưa?

-Sẽ là một Nguyên Khang khác trước. Tôi sẽ tham gia vào lĩnh vực sản xuất chương trình thay vì chỉ đi dẫn như trước đây. Sự thay đổi này không phải là thức thời hay khôn ngoan như mọi người vẫn nói. Đó đơn giản là thay đổi cho phù hợp với thị hiếu khán giả hiện tại. Khi đã tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ nào cũng cần có những định hướng để phát triển bản thân.

Trước đây, khi tham gia dẫn dắt ở một chương trình, cá tính, dấu ấn cá nhân MC chưa thực sự được phô bày như mong muốn. Tôi thấy tiếc cho chính mình. Vì vậy, tôi cần phải thay đổi để khán giả nắm rõ hơn về mình từ cá tính đến phông nền kiến thức, kỹ năng hay độ nhạy bén của bản thân với công việc.

Như vậy, The Khang show chính là nơi để anh phô bày bản thân?

-Không. Mọi sự phô trương quá đà đều không có giá trị. Điều tôi muốn mang đến là một chương trình đáng xem với đầy đủ thông tin cần thiết, đáp ứng được nhu cầu của người xem mà thôi.

Tôi bây giờ cứ đi cày show, được bao nhiêu lại đổ tất tần tật vào The Khang show. Nhiều người nói tôi dở hơi đấy chứ khi chỉ có chi ra mà không có lợi nhuận gì. Nhưng riêng tôi thì nhìn thấy được đầu ra của mình. Những gì mình có được chẳng là gì so với người khác nhưng với mình là thành tựu, là hạnh phúc. Vui với niềm hạnh phúc của riêng mình mới là điều quan trọng. Thế nên, tôi cứ cố gắng với những gì mình đang có thôi.

MC Nguyên Khang không cần phô trương điều gì

Tôi là người của thế giới giải trí nhưng lại là một người bình thường. Tôi đi xe máy, đi xe ôm, ăn vỉa hè … Những gì mang lại cho tôi niềm vui thì tôi sẽ làm. Đó không phải là chiều chuộng bản thân mà là sống đúng với những gì mình có. Thế nên, tôi không cần phải phô trương bất cứ điều gì. Điều tôi làm là phải đúng, phải đủ, phải có tâm với công việc của mình mà thôi.

MC Nguyên Khang tin vào duyên số

Cái tên Nguyên Khang được nhiều người yêu mến nhưng cũng lắm thị phi. Có điều gì mà anh bị hàm oan?

-Có chứ nhưng tôi lại không để tâm đến điều đó. Trên mạng xã hội, tôi không thích nói đến nỗi buồn vì tin tôi đi, bạn than thở, kêu khổ thì may ra nhận được vài câu an ủi qua loa mà thôi. Trong 100 người đó có mấy người bắt máy lên và hỏi "bạn đang bị sao thế?". Chắc là không ai cả. Vậy thì tôi không có nhu cầu phải kể khổ. Nhưng cũng có người không thích lại bảo tôi khoe khoang. Nhiều lúc tôi thấy bực lắm nhưng tôi sẽ quên ngay sau khi phàn nàn với một người bạn của mình. Tôi đối mặt với thị phi theo cách ấy. Thời gian sẽ mang đến câu trả lời chính xác nhất cho tất cả, bao gồm cả những nghi ngại.

Trong lĩnh vực của mình, ai là đối thủ của anh?

-Tôi không nhìn người khác ở khía cạnh là đối thủ. Ai hay hơn mình cần phải học hỏi để bản thân cố gắng hơn. Trước đây, tôi từng nghĩ phải có giải thưởng này nọ để chứng minh năng lực bản thân. Nhưng giờ tôi không nghĩ theo hướng ấy nữa. Mọi thứ trên đời này xảy ra đều là duyên. Mọi thứ sẽ đến mà không thể cưỡng cầu. Điều chúng ta cần làm chính là cố gắng hết mình.

MC Nguyên Khang tin vào duyên số

Nguyên Khang vốn nổi tiếng là MC giàu có, điều đó đúng phải không?

-Đó là lời đồn còn tôi chưa bao giờ xác thực điều ấy cả. Tôi có chuỗi nhà hàng và năm qua tôi gặt hái thành công khi có thể duy trì quán "chạy" được đến lúc này. Chỉ là duy trì thôi chứ hoàn toàn không có doanh thu nha. Nhưng với tôi như vậy là tốt lắm rồi.