MC Tùng Leo có quá tham vọng?

MC Tùng Leo (bìa trái) với tham vọng về ngành giải trí Việt

Lấn sân công việc kinh doanh với công ty giải trí "The Smith Entertainment" với slogan "The icon of life" (biểu tượng cuộc sống), MC Tùng Leo cho biết: "Đây là công ty quốc tế về Tổ chức biểu diễn, sản phẩm giải trí, dịch vụ và phong cách sống tại Việt Nam.

Chúng tôi xác định giá trị cốt lõi của mình là: Sáng tạo - Chất lượng và Trách nhiệm, góp phần nâng tầm nền công nghiệp giải trí tại Việt Nam".

Theo đó, MC Tùng Leo sẽ ra mắt phòng trà "The Smith music club", ra mắt mô hình sự kiện giải trí với tên gọi "Vietnam International family festival and The Smith fest" (Lễ hội quốc tế gia đình Việt Nam)…

Trước đó, The Smith cùng Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động thực hiện chương trình vì Cộng đồng "Những nụ cười Việt Nam" để trao tặng nhà, khu vui chơi, học bổng, gạo, sách vở và quà bánh cho người dân và trẻ em vùng cao Tây Bắc và Tây Nguyên gặp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bộ phim "Những nụ cười Việt Nam" thật sự chạm đến trái tim người xem khi trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chương trình vẫn cố gắng thực hiện được những điều tốt đẹp, với tổng giá trị lên đến 8 tỉ đồng.

Tùng Leo và cộng sự

MC Tùng Leo được biết đến là nghệ sĩ đa năng, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh văn hóa và nghệ thuật. Thế nên, việc Tùng Leo tham gia vào lĩnh vực kinh doanh văn hóa cũng không quá bất ngờ. Song, việc có thực hiện được tham vọng lớn "góp phần nâng tầm nền công nghiệp giải trí tại Việt Nam" của Tùng Leo hay không vẫn còn phải đợi thời gian trả lời.

Bởi lẽ, khi lấn sân kinh doanh văn hóa, ai cũng mang tham vọng lớn nhưng phần lớn trong số họ cũng không thực hiện được tham vọng của mình bởi sự thay đổi liên tục của thị hiếu và đối tượng khán giả. Chưa kể đến sự du nhập của nhiều nền công nghiệp giải trí ngoại, có tác động rất lớn đến phần lớn đối tượng khán giả hiện nay. Nhiều công ty đã bỏ cuộc hay thậm chí "bỏ của chạy lấy người" sau vài chương trình ra mắt khán giả

MC Tùng Leo cho biết hoạt động đầu tiên của "The Smith Entertainment" là hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tổ chức "Asian Kid Fashion week" cho trẻ em Châu Á, với mong muốn tạo ra 50 hình ảnh trang phục văn hóa Châu Á hướng đến kỷ niệm 50 năm TP HCM -thành phố hòa bình không chiến tranh, phát triển bền vững và giàu bản sắc.