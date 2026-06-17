Mẹ bầu 2 tháng đầu nên ăn gì để thai nhi phát triển khỏe mạnh?

Đây cũng là lúc nhiều mẹ bầu băn khoăn về việc lựa chọn thực phẩm phù hợp để vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, vừa tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ở giai đoạn này, mẹ cần chú trọng bổ sung đầy đủ sắt, canxi, axit folic, protein, chất béo lành mạnh, chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Việc xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng không chỉ giúp thai nhi phát triển tốt mà còn giúp mẹ có thai kì khỏe mạnh.

Dưới đây là gợi ý thực đơn 3 ngày cho mẹ bầu trong 2 tháng đầu thai kỳ.

Thực đơn ngày 1

Bữa sáng: Bún cá rô.

Bún cá rô. Bữa trưa: Cơm, Sườn xốt chua ngọt, Canh su hào ngô ngọt nấu tôm, Rau bí xào tỏi, Táo tây.

Cơm, Sườn xốt chua ngọt, Canh su hào ngô ngọt nấu tôm, Rau bí xào tỏi, Táo tây. Bữa tối: Cơm, Gà xào sả ớt, Canh mồng tơi nấu ngao, Bí đỏ xào thịt, Chuối tiêu.

Cơm, Gà xào sả ớt, Canh mồng tơi nấu ngao, Bí đỏ xào thịt, Chuối tiêu. Bữa phụ 1: Sữa tươi tách béo không đường.

Sữa tươi tách béo không đường. Bữa phụ 2: Sữa chua, Thanh long.

Bữa tối với Cơm, Gà xào sả ớt, Canh mồng tơi nấu ngao, Bí đỏ xào thịt và Chuối tiêu

Thực đơn ngày 2

Bữa sáng: Pancake nhân hoa quả, Dưa hấu, Sữa tươi tách béo không đường.

Pancake nhân hoa quả, Dưa hấu, Sữa tươi tách béo không đường. Bữa trưa: Cơm, Chả tôm thịt hấp, Canh cải bó xôi nấu thịt gà, Bầu luộc chấm trứng, Lê.

Cơm, Chả tôm thịt hấp, Canh cải bó xôi nấu thịt gà, Bầu luộc chấm trứng, Lê. Bữa tối: Cơm, Đậu nhồi thịt xốt cà chua, Canh khoai tây cà rốt nấu thịt bò, Cải thảo xào nấm, Thanh long.

Cơm, Đậu nhồi thịt xốt cà chua, Canh khoai tây cà rốt nấu thịt bò, Cải thảo xào nấm, Thanh long. Bữa phụ 1: Sữa tươi tách béo không đường.

Sữa tươi tách béo không đường. Bữa phụ 2: Phô mai, Chuối tiêu.

Thực đơn ngày 3

Bữa sáng: Phở bò, Nước cam tươi.

Phở bò, Nước cam tươi. Bữa trưa: Cơm, Thịt kho trứng, Canh bí đỏ nấu sườn, Cải thìa xào tỏi, Xoài.

Cơm, Thịt kho trứng, Canh bí đỏ nấu sườn, Cải thìa xào tỏi, Xoài. Bữa tối: Cơm, Cá quả kho gừng, Canh cải xanh nấm rơm nấu thịt gà, Nộm dứa chuột giá đỗ, Bưởi.

Cơm, Cá quả kho gừng, Canh cải xanh nấm rơm nấu thịt gà, Nộm dứa chuột giá đỗ, Bưởi. Bữa phụ 1: Sữa tươi tách béo không đường.

Sữa tươi tách béo không đường. Bữa phụ 2: Sữa chua, Chuối tiêu.

Để có thêm nhiều thực đơn và dễ dàng xây dựng chế độ ăn hợp lý, mẹ có thể tham khảo Phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" thuộc Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em của Ajinomoto Việt Nam phát triển, với nhiều gợi ý thực đơn khoa học, đa dạng và dễ áp dụng.

Giao diện Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng

Các thực đơn được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và dưỡng chất trong giai đoạn thai kỳ, sau khi sinh cho mẹ và cho trẻ từ sơ sinh đến dưới 60 tháng tuổi.

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Chức năng theo dõi sức khỏe của bé

Không chỉ gợi ý thực đơn, Phần mềm còn tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe hữu ích. Phụ nữ mang thai có thể đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước thai kỳ thông qua chỉ số BMI, theo dõi mức tăng cân trong suốt quá trình mang thai; đồng thời quản lý sự phát triển về cân nặng và chiều cao của trẻ theo từng độ tuổi.

Bên cạnh đó, chuyên mục "Sổ tay của mẹ" cung cấp nhiều bài viết, video và nội dung tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe, chế độ ăn phù hợp theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho từng giai đoạn của mẹ và bé.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em được Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Cục Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai trên toàn quốc từ năm 2020. Hiện nay, 23.000 cán bộ y tế và 2,3 triệu bà mẹ đang sử dụng Phần mềm của Chương trình trong chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho mẹ và bé.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện Dự án Bữa ăn học đường, góp phần mang đến các bữa ăn cân bằng dưỡng chất và giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh tiểu học bán trú cả nước.