"Mẹ bỉm" Minh Hằng tái xuất với "Bà chằng"

"Mẹ bỉm" Minh Hằng chọn phim "Bà chằng" để trở lại đường đua nghệ thuật thứ bảy. Cô chia sẻ: "Tôi đã trở lại, làm siêu nhân ở cả hai vị trí".



Minh Hằng trở lại với điện ảnh

Dự án do Lê Huy Anh đạo diễn. Các phim do Minh Hằng chọn lựa đồng sản xuất đều có đạo diễn là gương mặt mới, trẻ. Trước đó, cô cũng từng đồng sản xuất phim "Mùa hát tình ca" do đạo diễn trẻ Thắng Vũ thực hiện, phim "Bẫy ngọt ngào" là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Đinh Hà Uyên Thư. Minh Hằng không hề e ngại mà luôn sẵn sàng, mong muốn được hỗ trợ các tài năng trẻ.

Hiện tại, phim "Bà Chằng" đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên, tác phẩm hứa hẹn sẽ đưa khán giả đắm chìm vào sự ngọt ngào lung linh của câu chuyện kỳ ảo kết hợp tình cảm lãng mạn.

Minh Hằng kết hôn hồi tháng 6-2022 với chồng doanh nhân, hơn cô 10 tuổi. Sau khi kết hôn, Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Đầu tháng 3, cô thông báo tin mang thai. Lần đầu mang thai, người đẹp không tránh khỏi những lo lắng nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Suốt thai kỳ, cô hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, thay vào đó là tận hưởng cuộc sống, cùng ông xã đi du lịch.

Vào cuối tháng 8, Minh Hằng chính thức hạ sinh con trai đầu lòng, đặt biệt danh ở nhà là bé Mỡ. Sau ba tháng ở cữ, Minh Hằng tích cực trong việc chăm sóc vóc dáng và bắt đầu trở lại nhịp điệu công việc thông qua tham gia các sự kiện, đại diện thương hiệu… Tuy nhiên, "mẹ bỉm" không thể tránh khỏi mệt mỏi do phải vừa chăm sóc con và đảm bảo tốt công việc.

Phim "Bà chằng" do Minh Hằng đồng sản xuất