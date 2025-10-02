Mẹ CEO Nguyễn Văn Tuấn sắp chi gần 700 tỉ đồng mua 12 triệu cổ phiếu Gelex

Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) vừa có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, báo cáo việc bà Đào Thị Lơ, mẹ Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn, đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu GEX.

Thời gian thực hiện từ ngày 6-10 đến 4-11.

Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện đang nắm giữ 213.229.790 cổ phiếu GEX, tương đương 23,63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó, bà Đào Thị Lơ đang nắm giữ 27.467.998 cổ phiếu GEX, tương đương 3,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu giao dịch thành công, tỉ lệ sở hữu vốn tại Gelex của bà Lơ sẽ tăng từ 3,04% lên 4,37%. Như vậy, ông Nguyễn Văn Tuấn và mẹ sẽ sở hữu tổng cộng 28% vốn tại tập đoàn này.

Cổ phiếu GEX tăng hơn 220% so với đầu năm Nguồn: Fireant

Phiên giao dịch 1-10, cổ phiếu GEX ở mức 56.000 đồng, tăng gần 220% so với đầu năm 2025.

Như vậy, để gom đủ số cổ phiếu đăng ký mua lần này, ước tính bà Lơ có thể chi ra khoảng 672 tỉ đồng.