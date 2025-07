Mẹ con Mỹ Linh-Mỹ Anh đối đầu

Dấu ấn nghệ thuật và giao thoa thế hệ: khám phá sự kết nối bất ngờ

Mỹ Linh

Từ Tiếng hát Mỹ Linh (1998), Mỹ Linh & Anh Em (1999), Mỹ Linh Tour '06 (2006) đến Mỹ Linh Tour – Thời gian (2018), mỗi chuyến lưu diễn của Mỹ Linh đều trở thành ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ.

Lần này, Mỹ Linh xin chào tour 2025 không chỉ đánh dấu sự trở lại sau 7 năm, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc: lần đầu tiên Mỹ Linh đứng cùng con gái Mỹ Anh trên cùng sân khấu trong một cuộc đối thoại âm nhạc. Sự kết hợp này không đơn thuần là "màn kết hợp gia đình", mà là sự giao thoa giữa hai thế hệ.

Mỹ Linh – giọng ca nội lực, kỹ thuật thượng thừa, biểu tượng của dòng nhạc R&B, Soul từ những năm 90. Mỹ Anh – đại diện thế hệ nghệ sĩ độc lập, tự chủ, mang âm nhạc Việt Nam đến Head In The Clouds LA, Times Square New York, Vivid Sydney và các playlist quốc tế.

Mỹ Linh chia sẻ: "Hơn 30 năm đi hát, tôi đã có nhiều tour diễn, nhưng lần này mang một cảm xúc rất khác. 'Xin Chào' không chỉ là lời chào đến khán giả, mà còn là lời mời thế hệ của Mỹ Anh và thế hệ của tôi cùng ngồi lại, lắng nghe câu chuyện của nhau qua âm nhạc. Được đứng trên sân khấu cùng con gái, tôi cảm thấy mình trẻ lại, được bắt đầu một hành trình mới mẻ và tràn đầy yêu thương."

Những điều đặc biệt về Mỹ Linh xin chào Tour

Mỹ Anh

Đơn vị tổ chức – sản xuất Mỹ Linh xin chào tour 2025 là Công ty Xin Chào Entertainment cho biết sân khấu "Xin Chào Tour" sẽ là nơi công chúng chứng kiến những bản hit kinh điển gắn liền ký ức thanh xuân được làm mới đầy cảm xúc; sáng tác đậm dấu ấn cá nhân trong EP phases of the moon của Mỹ Anh và những bản hòa âm bất ngờ giữa hai thế hệ – giữa truyền thống và hiện đại.

Mỹ Anh chia sẻ: "Đây không phải là sự 'giúp đỡ', mà là một cuộc đối thoại sòng phẳng bằng âm nhạc. Tôi mong sự kết hợp này sẽ mang đến nguồn năng lượng vừa quen thuộc vừa mới lạ cho tất cả mọi người."

Mỹ Linh xin chào tour 2025, lần lượt diễn ra tại Nhật Bản với Xin chào Nhật Bản vào ngày 14-9 tại Yokohama Landmark Hall, Yokohama; Xin chào Hàn Quốc diễn ra vào ngày 11-10 tại Myunghwa Live Hall, Seoul,… Những nơi khác sẽ được thông báo sau.

Diva Mỹ Linh sở hữu giọng ca nội lực, được vinh danh ở nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa R&B, Soul vào nhạc Việt, với các album nổi bật: Made in Vietnam, Chat với Mozart,…Giai đoạn 2023 – 2024, Mỹ Linh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, mang đến phong thái diva bản lĩnh, duyên dáng và tinh thần cầu thị.

Con gái Mỹ Linh, Mỹ Anh là nghệ sĩ Gen Z nổi bật, "đa hệ" (singer-songwriter-producer) với tư duy âm nhạc hiện đại. Mỹ Anh gây tiếng vang quốc tế với các sân khấu lớn và liên tục xuất hiện trong playlist Spotify toàn cầu.

Xin Chào Entertainment là công ty giải trí định hướng quốc tế, chuyên tổ chức sản xuất tour diễn, tổ chức sự kiện và quản lý nghệ sĩ. Mục tiêu trọng tâm của Xin Chào nhằm mang đến một góc nhìn mới mẻ trong âm nhạc và quảng bá hình ảnh nghệ sĩ đến với khán giả một cách gần gũi thông qua các hoạt động sự kiện âm nhạc do Xin Chào tổ chức.

Ngoài việc kết hợp với nghệ sĩ trong và ngoài nước, Xin Chào còn kết nối nhiều nền văn hoá, đất nước, con người trong âm nhạc để tạo nên sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau trong quá trình phát triển nền âm nhạc nói chung với nhiều chương trình tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, New Zealand.