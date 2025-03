"Mê trận" giao thông: Những rắc rối không nên có

Tăng trách nhiệm từ hai phía

Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho rằng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm tăng trách nhiệm của người thi hành công vụ, đặc biệt là CSGT trong việc chứng minh vi phạm trước khi xử phạt.

Theo ông, việc xử phạt thiếu căn cứ pháp lý, bỏ qua yếu tố khách quan từ biển báo không chỉ không đúng tinh thần pháp luật mà còn gây căng thẳng cho tài xế.

Biển báo “ẩn mình” sau tán lá trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh). Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Về phía người dân, khi tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ, không vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và thắt dây an toàn khi lái ô tô. Nếu đèn tín hiệu thay đổi đột ngột do lỗi hệ thống hoặc người điều khiển, người lái phải bình tĩnh, quan sát kỹ và di chuyển an toàn. Khi phát hiện sự cố đèn tín hiệu, có thể liên hệ số điện thoại trên tủ điều khiển gần giao lộ để được xử lý kịp thời.

Nếu bị lập biên bản vì các biển báo giao thông không đúng quy định, người tham gia giao thông nên chụp ảnh, mô tả hiện trạng và ghi ý kiến phản đối vào biên bản. Họ có quyền khiếu nại lên cơ quan chức năng hoặc khởi kiện hành vi hành chính (lập biên bản sai), quyết định hành chính sai (ra quyết định không có cơ sở) của CSGT đến tòa án thẩm quyền để được giải quyết.