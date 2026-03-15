Thể thao

Medvedev ngắt chuỗi 34 trận thắng của Alcaraz, Sinner lần đầu vào chung kết Indian Wells 2026

Quốc An

(NLĐO) - Medvedev có lần thứ 3 vào chung kết Indian Wells khi hạ Alcaraz trong 2 set, để đối đầu Sinner.

Người hâm mộ quần vợt đã không được chứng kiến trận chung kết trong mơ tại Indian Wells 2026 khi Daniil Medvedev bất ngờ đánh bại Carlos Alcaraz trong hai set ở bán kết diễn ra sáng 15-3.

Sau hai lần liên tiếp thất bại ở chung kết giải đấu này, Medvedev bước vào trận với quyết tâm lớn và liên tục dâng cao, điều bóng chính xác từ cuối sân và tung ra những cú đánh nặng vào hai góc sân, khiến Alcaraz nhiều lần rơi vào thế phòng ngự.

Sự áp đảo giúp Medvedev kiểm soát hoàn toàn set đầu và giành chiến thắng 6-3. Trong khi đó, Alcaraz gặp nhiều khó khăn trước lối đánh biến hóa của đối thủ, đồng thời mắc không ít lỗi tự đánh hỏng.

Medvedev ngắt chuỗi 34 trận thắng của Alcaraz, Sinner lần đầu vào chung kết Indian Wells 2026 - Ảnh 1.

Sang set hai, tay vợt số 1 thế giới vùng lên mạnh mẽ và có thời điểm tiến rất gần đến việc kéo trận đấu sang set quyết định khi tạo được hai cơ hội kết thúc set. Tuy nhiên, Medvedev vẫn giữ được sự lạnh lùng ở thời điểm quan trọng. Những cú giao bóng uy lực cùng sự bền bỉ trong các pha bóng dài giúp anh hóa giải áp lực và đưa set đấu vào loạt tie-break

Tại đây, Medvedev tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 7-3, khép lại trận đấu chỉ sau hai set. 

Chung cuộc, Medvedev thắng 6-3, 7-6 tiến vào chung kết, mà còn chấm dứt chuỗi 16 trận toàn thắng của Alcaraz kể từ đầu mùa giải 2026.

"Từ đầu đến cuối trận đấu, cậu ấy đã chơi xuất sắc, tôi phải nói vậy. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy Daniil chơi hay như thế này. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng được vào chung kết. Tôi chỉ có thể nói lời chúc mừng anh ấy" - Alcaraz gửi lời khen đối thủ.

Trước trận đấu này, Jannik Sinner đã đánh bại Alexander Zverev 6-2, 6-4, dưa trận chung kết Indian Wells 2026 là màn đối đầu của Medvedev và Sinner.

Alcaraz Medvedev Sinner
