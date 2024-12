Mekong Connect năm 2024 tập trung vào 3 lĩnh vực trọng yếu

Chiều 10-12, tại An Giang đã diễn ra buổi họp báo về các chuỗi hoạt động của Diễn đàn Mekong Connect năm 2024.

Buổi họp báo diễn ra vào chiều 10-12

Theo đó, với chủ đề "Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ vùng ĐBSCL – TP HCM và cả nước, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới", diễn đàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-12 tại Trường ĐH An Giang, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Mekong Connect 2024 do UBND tỉnh An Giang và UBND TP HCM đồng tổ chức và chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, cùng với sự đồng hành của các địa phương như: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang và Vĩnh Long.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp BSA - nhấn mạnh rằng các từ khóa "hợp tác", "liên kết", "hội nhập" và "phát triển" đã trở thành tinh thần xuyên suốt qua các kỳ Mekong Connect. Đây cũng chính là định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của vùng ĐBSCL. Lần này, Mekong Connect 2024 tập trung vào 3 lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, thương mại và công nghệ.

Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 gồm các chuỗi sự kiện chính, như: Ngày hội quốc tế khởi nghiệp xanh; phiên livestream bán hàng; hội thảo "Phát triển tài nguyên bản địa và kinh tế địa phương qua liên kết vùng trong bối cảnh cạnh tranh mới"; phiên toàn thể Diễn đàn Mekong Connect 2024 với chủ đề "Nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực cho liên kết bền vững" do lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND TP HCM; Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL chủ trì.