Mệnh lệnh tăng trưởng cho TPHCM

Chỉ thị mới của Thành ủy TPHCM không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà còn là yêu cầu đổi mới tư duy điều hành, tháo điểm nghẽn và khơi thông toàn bộ nguồn lực phát triển của siêu đô thị lớn nhất cả nước

Tập trung kinh tế, chú trọng an sinh

Chỉ thị 11 nhấn mạnh yêu cầu về thống nhất nhận thức, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện.

Đảng ủy UBND TPHCM có nhiệm vụ lãnh đạo UBND thành phố khẩn trương ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chỉ thị; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải…

Song song đó, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu, y tế quốc tế, góp phần hình thành ngành dịch vụ y tế có giá trị gia tăng cao; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân… là những nội dung quan trọng nữa trong Chỉ thị 11.

Gỡ điểm nghẽn để bứt phá

PGS-TS Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới - nhìn nhận Chỉ thị 11 được ban hành rất kịp thời. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố cũng như quyết tâm giải quyết điểm nghẽn là rất cần.

Bên cạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, TP HCM cần một thể chế vượt trội để mọi thứ nhanh hơn và Luật Đô thị đặc biệt khi được Quốc hội thông qua sẽ tạo dấu ấn rất quan trọng. Chính điểm nhấn thể chế này sẽ giúp cho thành phố triển khai các dự án thuận lợi hơn cũng như chủ động trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước, bộ máy hành chính, nhân sự, biên chế của từng bộ phận, cơ quan, địa phương.

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, TP HCM thời gian qua luôn theo đuổi mục tiêu phát triển "văn minh, hiện đại, nghĩa tình", thể hiện qua việc mở thêm công viên công cộng, đầu tư các thiết chế văn hóa, cải thiện môi trường, chống ngập và thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội.

Cũng theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chỉ thị 11 không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Ông dẫn lại 4 nguyên tắc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh gồm tăng trưởng thực chất; tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; huy động hiệu quả nguồn lực; và tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi sự tăng trưởng đó phải mang lại lợi ích cho người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Từ đó, ông Ngân bày tỏ tin tưởng Chỉ thị 11 tạo chuyển biến trong toàn hệ thống chính trị nếu được tuyên truyền sâu rộng và cụ thể hóa thành các chương trình hành động. "Khi Chỉ thị trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp và chuyển thành hành động cụ thể của cả hệ thống thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp…" - PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói.

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM, nhìn nhận yêu cầu "6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền - thể hiện quyết tâm đưa quản trị công từ làm cho đúng quy trình sang làm cho ra kết quả.

"Yêu cầu "6 rõ" gắn kết quả với đánh giá cán bộ không chỉ là khẩu hiệu kỷ luật hành chính. Đây còn là nền tảng để những lựa chọn chiến lược của thành phố được hiện thực hóa thành công trình, dịch vụ và cơ hội phát triển cụ thể cho người dân, doanh nghiệp" - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM nhấn mạnh.

Bốn nội dung lớn

Nói về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh khẳng định đây là điều kiện để thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Động lực tăng trưởng của thành phố cần chuyển thực chất từ mô hình dựa vào vốn sang mô hình dựa vào tri thức và công nghệ và sở sẽ tham mưu UBND TPHCM ban hành 4 nội dung lớn. Đó là thu hút FDI 11 tỉ USD; thu hút đầu tư xã hội khoảng 1,118 triệu tỉ đồng; thành lập mới 70.000 doanh nghiệp; tham mưu xử lý dứt điểm 838/838 dự án tồn đọng, qua đó giải phóng 206.000 tỉ đồng.

Ông cũng thông tin thành phố tập trung 7 nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành và 5 động lực tăng trưởng. Nội dung 7 nhóm giải pháp gồm đổi mới sáng tạo phải trở thành trụ cột của mô hình tăng trưởng mới; hạ tầng chiến lược phải đi trước một bước để mở ra không gian phát triển mới; Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố phải là động lực quan trọng để nâng cao vị thế của thành phố trong hệ thống tài chính toàn cầu; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện đại; liên kết vùng và hội nhập quốc tế sẽ tạo ra không gian kinh tế lớn hơn cho TPHCM; nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của thành phố; môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi sẽ thu hút các dòng vốn chất lượng cao.

Về 5 động lực tăng trưởng, thứ nhất là đầu tư, đây được xem là động lực then chốt của tăng trưởng. Thứ hai là tiêu dùng - động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Thứ ba, xuất khẩu - trụ đỡ ổn định trong bối cảnh bên ngoài còn rủi ro. Thứ tư là quy hoạch - hiện là giải pháp quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn. Cuối cùng, tạo đột phá trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng nhanh, bền vững trong tương lai.

Để khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai Kết luận 18 và Kết luận 27 của Trung ương bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, UBND TP HCM cũng ban hành Chỉ thị 45 với 9 nhóm giải pháp đột phá hướng tới sự chuyển biến rõ nét…

Tinh gọn danh mục đầu tư công Để đầu tư công thực sự trở thành "đầu kéo" cho nền kinh tế, TP HCM sẽ tinh gọn danh mục đầu tư công. Song song đó, rà soát toàn bộ, cắt giảm tối thiểu 30% số dự án trong danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 so với giai đoạn 2021 - 2025, chỉ giữ lại các dự án trọng điểm, có khả năng hoàn thành. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án giao thông, chống ùn tắc, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường. TP HCM xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng. Nội dung quan trọng nữa đó là đẩy nhanh tiến độ, giải ngân, tập trung xử lý ngay các vướng mắc về thủ tục, thanh toán; tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng... Sở Tài chính sẽ phát huy vai trò tham mưu giúp thành phố điều hành vốn linh hoạt, theo dõi sát tiến độ, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng triển khai tốt, sử dụng hiệu quả.




