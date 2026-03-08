Messi áp sát mốc 900 bàn, đưa Inter Miami bám sát ngôi đầu

Ở trận đấu vòng 3 Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), sức hút mãnh liệt của Messi một lần nữa biến một trận đấu thông thường tại MLS trở thành ngày hội bóng đá. Trong cuộc đối đầu giữa DC United và Inter Miami, trận đấu phải dời sang M&T Bank Stadium với sức chứa hơn 70.000 khán giả.

Trong trận đấu, siêu sao Argentina điều tiết giúp Inter Miami hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 18, từ một tình huống phối hợp sắc nét, Rodrigo De Paul đã cụ thể hóa sự lấn lướt của đội bóng bang Florida bằng bàn mở tỉ số đầy quan trọng.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu chỉ thực sự bùng nổ ở phút 27. Messi thực hiện pha di chuyển không bóng đầy khôn ngoan, thoát xuống phá bẫy việt vị trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương. Anh lạnh lùng tung cú chích bóng tinh tế đưa bóng cuộn vào góc xa khiến cả khán đài như nổ tung.

Pha lập công này không chỉ là một bàn thắng thông thường, đó là bàn thắng thứ 899 trong sự nghiệp vĩ đại của Messi. Khoảng thời gian sau đó, DC United đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công của Tai Baribo ở phút 75, nhưng bản lĩnh của Inter Miami đã giúp họ bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp đội bóng của Beckham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 6 điểm, phả hơi nóng vào ngôi đầu của New York City.

Sau trận đấu, HLV Javier Mascherano đã dành những lời "có cánh" cho người học trò, đồng thời là người đồng đội cũ thân thiết của mình: "Tôi cảm thấy mình thật đặc ân khi được chứng kiến phần lớn các bàn thắng của Messi ở khoảng cách gần hơn bất kỳ ai.

Con số 900 bàn thắng mà chúng ta đang nói tới thực sự điên rồ. Đó là lý do tại sao Messi là duy nhất, không thể thay thế".