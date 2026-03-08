HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Messi áp sát mốc 900 bàn, đưa Inter Miami bám sát ngôi đầu

Quốc An

(NLĐO) - Trong trận đấu sáng 8-3, Messi đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami.

Ở trận đấu vòng 3 Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), sức hút mãnh liệt của Messi một lần nữa biến một trận đấu thông thường tại MLS trở thành ngày hội bóng đá. Trong cuộc đối đầu giữa DC United và Inter Miami, trận đấu phải dời sang M&T Bank Stadium với sức chứa hơn 70.000 khán giả.

Trong trận đấu, siêu sao Argentina điều tiết giúp Inter Miami hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 18, từ một tình huống phối hợp sắc nét, Rodrigo De Paul đã cụ thể hóa sự lấn lướt của đội bóng bang Florida bằng bàn mở tỉ số đầy quan trọng.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu chỉ thực sự bùng nổ ở phút 27. Messi thực hiện pha di chuyển không bóng đầy khôn ngoan, thoát xuống phá bẫy việt vị trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương. Anh lạnh lùng tung cú chích bóng tinh tế đưa bóng cuộn vào góc xa khiến cả khán đài như nổ tung.

img

Pha lập công này không chỉ là một bàn thắng thông thường, đó là bàn thắng thứ 899 trong sự nghiệp vĩ đại của Messi. Khoảng thời gian sau đó, DC United đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công của Tai Baribo ở phút 75, nhưng bản lĩnh của Inter Miami đã giúp họ bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp đội bóng của Beckham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 6 điểm, phả hơi nóng vào ngôi đầu của New York City.

Sau trận đấu, HLV Javier Mascherano đã dành những lời "có cánh" cho người học trò, đồng thời là người đồng đội cũ thân thiết của mình: "Tôi cảm thấy mình thật đặc ân khi được chứng kiến phần lớn các bàn thắng của Messi ở khoảng cách gần hơn bất kỳ ai.

Con số 900 bàn thắng mà chúng ta đang nói tới thực sự điên rồ. Đó là lý do tại sao Messi là duy nhất, không thể thay thế".

Tin liên quan

Messi ghi siêu phẩm từ gần 30 m, lập cột mốc 22 năm không tưởng

(NLĐO) - Trước Orlando City sáng 2-3, Messi lập cú đúp và ấn định chiến thắng 4-2 cho Inter Miami, và chạm mốc 22 năm liên tiếp ghi bàn ở mỗi năm dương lịch.

Vượt Messi, Yamal lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại La Liga

(NLĐO) - Màn trình diễn đẳng cấp của Lamine Yamal trước Villarreal giúp anh trở thành cầu thủ 18 tuổi đầu tiên lập hat-trick tại La Liga kể từ năm 1967.

Messi có vinh dự đặc biệt như Ronaldo

(NLĐO) - Lionel Messi đứng trước vinh dự đặc biệt được Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng

Messi Inter Miami Ronaldo MLS 900 bàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo