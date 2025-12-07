HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Messi chói sáng, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025

Quốc An

(NLĐO) - Rạng sáng 7-12, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 trên sân nhà Chase, qua đó lần đầu đăng quang MLS Cup với dấu ấn đậm nét của Lionel Messi.

Bước vào trận chung kết MLS Cup, Inter Miami nhập cuộc hứng khởi và sớm mở tỉ số. Phút thứ 10, Messi đi bóng kỹ thuật, mở ra tình huống khiến Edier Ocampo phản lưới nhà.

Tuy nhiên, Vancouver vùng lên đầu hiệp 2 và Ali Ahmed tận dụng sai lầm của thủ thành Rios-Novo để gỡ hòa 1-1 phút 60.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối, khi Messi trở thành người định đoạt trận đấu. Phút 71, siêu sao Argentina cướp bóng từ Andres Cubas rồi kiến tạo để Rodrigo De Paul ghi bàn nâng tỉ số 2-1. Đến phút 90+6, lại là Messi đặt bóng thuận lợi cho Tadeo Allende dứt điểm ấn định thắng lợi 3-1.

Messi chói sáng, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025 - Ảnh 1.

Chiến thắng giúp đội bóng áo hồng giành chiếc cúp thứ hai chỉ trong một tuần, sau danh hiệu vô địch miền Đông hôm 30-11.

Đây cũng là danh hiệu chính thức thứ 3 của Messi cùng Inter Miami và là chiếc cúp thứ 48 trong sự nghiệp, kỷ lục của lịch sử bóng đá thế giới.

Messi chói sáng, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025 - Ảnh 2.

Chức vô địch này là niềm vui vẫn trọn vẹn với Chủ tịch David Beckham và các cầu thủ Inter Miami, đặc biệt là Jordi Alba, người không kìm được nước mắt trong trận đấu cuối cùng của mình trước khi giải nghệ, bên cạnh người đồng đội kỳ cựu Sergio Busquets.

Messi Inter Miami MLS
