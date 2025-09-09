Trưa 9-9, giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, TP HCM (từ ngã tư Thủ Đức đến ngã tư RMK) căng thẳng, dòng xe ùn ứ.

Làn ô tô hướng cầu Đồng Nai đi cầu Sài Gòn ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, hơn 12 giờ, cả ngàn phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn đỏ từ 10-15 phút mới di chuyển được qua giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức cũ). Hình ảnh này cũng tái diễn trên đường song hành Võ Nguyên Giáp.





Tình trạng ùn ứ chủ yếu xảy ra trong làn ô tô. Xe tải, container,... nhích từng chút một.

Chờ đèn đỏ lâu, một số tài xế bấm còi inh ỏi, thêm nắng nóng khiến giao thông thêm phần hỗn loạn.

Về nguyên nhân gây ùn ứ, theo tìm hiểu là do lưu lượng lớn xe container ra vào các cảng ở cụm cảng Trường Thọ vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, tại khu vực nút giao Vành đai 3 - Tân Vạn đang thi công đã ảnh hưởng giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp.



Người dân "mệt mỏi" do chờ đèn đỏ quá lâu.

Mất nhiều lần nhịp đèn đỏ để người dân băng qua giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp.

Xe tải, container xếp hàng dài.