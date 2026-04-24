AI 365

Meta "khai tử" trình duyệt messenger.com, người dùng nhắn tin bằng cách nào?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Meta thông báo messenger.com sẽ ngừng hoạt động song người dùng vẫn có thể trò chuyện với bạn bè thông qua các ứng dụng trong cùng hệ sinh thái.

Theo Meta, sau khi messenger.com ngừng hoạt động, người dùng truy cập vào trang này sẽ được chuyển hướng sang trang facebook.com/messages, tức chuyển sang giao diện chính của mạng xã hội Facebook - nơi Messenger được tích hợp sẵn.

Cách truy cập tương tự là người dùng vào thẳng ứng dụng Facebook trên điện thoại và nhắn tin bình thường trong ô Messenger đã tích hợp sẵn ở góc trên bên phải.

Hoặc, người dùng cũng có thể tải ứng dụng Messenger trên App Store/CH Play và truy cập vào ứng dụng này trên điện thoại để duy trì liên lạc.

Messenger.com hiện vẫn truy cập được tại Việt Nam

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Facebook, người dùng nhấn vào biểu tượng Messenger ở góc trên bên phải để trò chuyện

Như vậy, khi Meta chính thức đóng trình duyệt messenger.com tại Việt Nam, mọi liên lạc của người dùng vẫn sẽ không bị gián đoạn.

Tuy vậy, việc này gây ra bất tiện đối với một số người dùng không có nhu cầu sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook, mà chỉ cần sử dụng Messenger bản web.

Theo giới công nghệ, đây được xem là bước đi tiếp theo của Meta trong lộ trình thu hẹp các nền tảng độc lập trên máy tính.

Người dùng có thể truy cập vào ứng dụng Messenger trên điện thoại để trò chuyện

Trước đó, Meta đã tuyên bố đóng cửa trang web messenger.com từ ngày 16-4. Tuy nhiên, theo ghi nhận, người dùng Việt Nam vẫn có thể truy cập bình thường. Một số nguồn tin giải thích lý do là bởi Meta chưa công bố lộ trình triển khai cụ thể theo từng khu vực, thị trường, mà sẽ đóng dần kể từ mốc thời gian trên.

Messenger ra mắt lần đầu vào năm 2008 dưới tên gọi Facebook Chat, trước khi phát triển thành ứng dụng độc lập vào năm 2011.

Đến năm 2014, Facebook tách chức năng nhắn tin khỏi ứng dụng chính trên di động để thúc đẩy người dùng chuyển sang Messenger. Nền tảng này sau đó phát triển thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái của Meta, cùng với Instagram, WhatsApp và Threads.

Tuy nhiên, từ năm 2023, Meta bắt đầu đưa Messenger trở lại với Facebook, đồng thời từng bước đóng các ứng dụng và dịch vụ Messenger trên máy tính.

Facebook chính thức đóng cửa Messenger trình duyệt web từ 16-4

