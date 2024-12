Metro số 1 chính thức vận hành thương mại

Hai lần điều chỉnh, 5 lần gia hạn

Dự án tuyến metro số 1 được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 6-4-2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 21-9-2011.

Dự án qua 2 lần điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 17.387 tỉ đồng lên 47.325 tỉ đồng vào năm 2011; từ 47. 325 tỉ đồng xuống 43.757 tỉ đồng vào năm 2019. Dự án đã qua 5 lần xin chủ trương lùi mốc thời gian khai thác, lần đầu các năm: 2011, 2015, 2019, 2021 và giữa năm 2024.

Trong đó, lần thứ 3 xin lùi mốc thời gian khai thác do liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, chậm bàn giao mặt bằng, khả năng cân đối vốn và điều chỉnh thiết kế. Lần thứ 4 do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến kế hoạch nhập khẩu đoàn tàu, chuyên gia kéo dài... Lần thứ 5 do chậm nghiệm thu hoàn thành, cấp chứng nhận an toàn, phòng cháy chữa cháy...