Mexico nỗ lực khôi phục trật tự

Nguyên nhân từ vụ Nemesio Oseguera Cervantes, trùm băng đảng ma túykhét tiếng Jalisco New Generation (CJNG), bị tiêu diệt cuối tuần rồi. Giới chức nước này hôm 23-2 cho biết hơn 70 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích truy bắt Nemesio Oseguera Cervantes cũng như các diễn biến bạo lực sau đó.

Theo AP, lực lượng an ninh vẫn tiếp tục đối đầu với các tay súng của băng đảng này tại bang Jalisco hôm 23-2, một ngày sau khi trùm ma túy nói trên thiệt mạng. Thêm 2.500 binh sĩ đã được triển khai đến Jalisco cùng ngày để khôi phục trật tự.

Trên khắp Mexico, các thành viên CJNG đã đốt xe cộ, cơ sở kinh doanh và dựng nhiều rào chắn tại 20 bang. Trong bối cảnh nguy cơ bạo lực tiếp diễn, nhiều bang đã cho học sinh nghỉ học ngày đầu tuần. Ngoài ra, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân ở trong nhà để bảo đảm an toàn.

Các phương tiện đi ngang qua một xe hơi bị thiêu rụi tại TP Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco - Mexico hôm 23-2Ảnh: AP

Mexico hy vọng cái chết của trùm băng đảng CJNG sẽ làm giảm áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc phải mạnh tay hơn với các băng đảng ma túy. Cuộc đột kích còn là cách hiệu quả để gửi thông điệp đến Washington rằng Mexico có thể tự tiến hành các chiến dịch phức tạp nhằm vào những tên tội phạm hàng đầu mà không cần quân đội Mỹ hiện diện trên thực địa. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định chiến dịch này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây phản tác dụng đối với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nếu làn sóng bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát sau đó.

Chính phủ của bà Sheinbaum hiện phải cân nhắc có mở thêm một mặt trận toàn diện chống lại CJNG hay không. Quân đội Mexico đã tiến hành chiến dịch kéo dài suốt một năm qua nhằm vào băng đảng Sinaloa khét tiếng.