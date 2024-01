Microsoft, OpenAI lại bị kiện vi phạm bản quyền đào tạo AI

Cụ thể, các công ty đã vi phạm bản quyền khi đưa một số cuốn sách của họ vào làm một phần dữ liệu được sử dụng để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn.



Đại diện của Microsoft và OpenAI chưa có bình luận về khiếu nại nêu trên. Vụ kiện này xảy ra ngay sau khi Báo The New York Times ngày 27-12-2023 đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft lên Tòa án Liên bang tại bang New York về việc các công ty sử dụng trái phép hàng triệu bài báo của họ để đào tạo AI.

OpenAI liên tiếp dính các vụ kiện liên quan vi phạm sử dụng bản quyền trong đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạoẢnh: REUTERS

The New York Times cho rằng 2 công ty "tận dụng khoản đầu tư khổng lồ" của họ trong hoạt động báo chí "để xây dựng các sản phẩm thay thế dù không được cấp phép và không thanh toán chi phí".

Bản quyền hiện là một vấn đề nóng trong lĩnh vực phát triển AI. Trước sự bùng nổ của các chatbot AI, đã có các tập đoàn truyền thông như Axel Springer (Đức) hay Associated Press (Mỹ) ký kết các thỏa thuận chia sẻ nội dung với OpenAI. Tuy nhiên, The New York Times chọn cách đối đầu nhằm buộc OpenAI và Microsoft phải chịu trách nhiệm về hàng tỉ USD thiệt hại.