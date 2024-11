Miền Bắc đón đợt rét dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-11 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt ở miền Bắc giảm mạnh, phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi cao dưới 10 độ

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Trong khi đó, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ đêm 27-11, mưa lớn giảm dần.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 26- đền 28-11, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; khu vực Bình Định và Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Từ đêm 28-11, mưa lớn giảm dần.