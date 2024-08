Miền Bắc đón mưa lớn, miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài

Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt kéo dài

Thông tin về đợt nắng nóng này cũng như diễn biến thời tiết trong những ngày tiếp theo, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết những ngày đầu tháng 8 nắng nóng xuất hiện diện rộng trên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Hiện nay đã mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhiệt độ ghi nhận được trong đợt nắng nóng này phổ biến khoảng 36-38 độ C, tập trung nhiều ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiệt độ một số nơi đã lên 39 độ C. Ví dụ như Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 38,9 độ C, Đồng Hới 39 độ C và Tuy Hòa (Phú Yên) là 38,9 độ C. Nguyên nhân là do tác động của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp thêm với hiệu ứng Phơn gây ra đợt nóng nắng này.

Theo ông Tuấn, nắng nóng trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến 10-8 và nhiệt độ cũng lên cao đỉnh điểm trong đợt nóng này ở mức 36-38 độ C.

Đối với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nam Sơn La và Hòa Bình, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ có thời điểm cao trên 39 độ C. Ngày 11-8, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần.

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng vẫn còn kéo dài. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 12 đến 13-8, mức độ nắng nóng suy giảm ở khu vực các tỉnh Trung Bộ.

Từ khoảng đêm nay 10-8, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vùng hội tụ gió từ tầng thấp đến tầng cao. Do vậy, khả năng từ đêm 11-8, các tỉnh vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng và khoảng đêm 12-8 vùng mưa vừa, mưa to diện rộng này có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ.

Về đợt mưa lớn này, có 2 điểm cần phải lưu ý. Một là mưa thường xảy ra vào chiều tối đến đêm. Do vậy, tác động rất lớn đến khả năng phòng tránh cũng như là quan sát có thể biết được mưa lớn xảy ra ban đêm khó hơn ban ngày tương đối nhiều.

Thứ hai là do hội tụ gió Tây Nam tầng thấp và phát triển tầng cao dày nên khả năng xảy ra những điểm mưa rất to nhưng tập trung trên một khu vực hẹp. Cường độ mưa lớn xảy ra trong khoảng thời gian ngắn làm tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng ở khu đô thị, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Nhiều khả năng đợt mưa kéo dài đến sáng ngày 15-8 trên các tỉnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.