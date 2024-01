(NLĐO) - Ngày 26-1, dù nhiệt độ đã tăng từ 1-2 độ C nhưng cả miền Bắc vẫn rét hại. Thủ đô Hà Nội sáng nay có nhiệt độ 11,9 độ C, học sinh mầm non và tiểu học có thể đến trường