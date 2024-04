Miền Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.



Cụ thể, tại Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, Vinh (Nghệ An) 40,2 độ C, Hà Tĩnh 40,5 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-45%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,2 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 38,6 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo ngày 2 và 3-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Trong khi đó khu vực Nam Bộ và các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

"Nhiệt độ dự báo nêu trên và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa" - cơ quan khí tượng cho hay.

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 và 6-4, sau đó nắng nóng suy giảm dần. Ở các nơi khác của Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-4. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.