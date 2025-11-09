Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Miền Bắc đang xảy ra hiện tượng nồm ẩm, đặc điểm thời tiết thường chỉ xuất hiện ngoài Tết Nguyên đán.

Mấy ngày gần đây, tại nhiều địa phương ở miền Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… xuất hiện nồm ẩm trái mùa, ngoài trời mưa nhỏ rả rích càng khiến đồ đạc trong nhà đọng nước.

Miền Bắc nồm ẩm bất thường và tác động đến đời sống hàng ngày - Ảnh 1.

Mưa phùn kèm độ ẩm không khí trên 80% khiến thời tiết ở miền Bắc rơi vào nồm ẩm

Hiện tượng này chỉ xuất hiện vào mùa Xuân (sau Tết Nguyên đán) hoặc cuối mùa Đông, nhưng năm nay lại xảy ra sớm bất thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông thường cuối Thu, đầu Đông thời tiết ở miền Bắc nắng hanh, tuy nhiên năm nay không khí lạnh đến sớm, trời mưa nhiều. 2 ngày qua nhiều người dân cảm giác nồm ẩm.

2 hôm nay, trời Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa nhỏ cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ C, độ ẩm không khí cao trên 80%.

Nguyên nhân là do tác động của khối không khí lạnh suy yếu lệch Đông, cộng thêm trường gió Đông Nam của khối không khí biển lấn vào mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền tạo ra nồm ẩm.

Theo đó, trạng thái thời tiết này còn kéo dài đến ngày 11-11. Dự báo do không khí lạnh được tăng cường, khoảng ngày 13 đến 14-11, miền Bắc trời chuyển rét vào đêm và sáng. Khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ giảm nồm ẩm.

Một số chuyên gia khí tượng cùng chung nhận định nguyên nhân nồm ẩm là do khối không khí lạnh đã suy yếu, kết hợp với gió Đông Nam từ biển lấn vào đất liền, mang theo hơi ẩm.

Khi lớp không khí ấm ẩm gặp bề mặt lạnh trong nhà, xảy ra ngưng tụ mạnh, gây hiện tượng đọng nước khắp tường, sàn, đồ vật. Mặt khác do tác động của biến đổi khí hậu cũng khiến thời tiết trở nên thất thường.

Tin liên quan

Đang nồm ẩm, miền Bắc bất ngờ đón rét Nàng Bân

Đang nồm ẩm, miền Bắc bất ngờ đón rét Nàng Bân

(NLĐO) - Từ đêm 28-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Miền Bắc chuyển từ nồm ẩm sang rét đậm, rét hại khi không khí lạnh tràn về

(NLĐO) - Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ sẽ chấm dứt tình trạng nồm ẩm; trời chuyển rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Không khí lạnh suy yếu khiến Bắc Bộ lại đón mưa phùn, nồm ẩm

(NLĐO) - Không khí lạnh suy yếu khiến Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, lại bước vào đợt mưa phùn, sương mù và nồm ẩm, ô nhiễm không khí

mưa không khí lạnh nồm ẩm độ ẩm không khí miền Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo