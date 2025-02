Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to

Khu vực miền Bắc ngày 23-2 có mưa và rét đậm, rét hại. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 23-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo ngày và đêm 23-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ trời rét, từ đêm 23-2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ; Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm 23-2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Do không khí lạnh tràn về, kèm mưa, đã khiến chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện rõ rệt. Sáng 23-2, chỉ còn một số khu vực chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình, còn lại duy trì ở ngưỡng tốt, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.

Cụ thể, kết quả quan trắc đăng tải trên trang moitruongthudo.vn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lúc 9 giờ cho thấy khu vực Hà Nội có 5 khu vực không khí ở mức tốt là: Thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), chỉ số AQI ở mức 16; xã Vân Hà (huyện Đông Anh) ở mức 20 và khu vực số 50 Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) ở mức 24; xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ở mức 33; phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) ở mức 46.

Còn 2 khu vực khác ở mức trung bình là phố Lưu Quang Vũ, phường Quan Hoa (quận Cầu giấy) và thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), chỉ số AQI lần lượt là 65 và 51.

Miền Trung mưa to

Đêm qua và sáng nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo, ngày và đêm 23-2, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.