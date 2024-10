Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 31-10, một khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Không khí lạnh khiến miền Bắc sắp đón đợt rét nhất từ đầu mùa

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 1-11, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi, ban ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng.

Từ đêm 1-11, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Ở Thanh Hóa đến Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Đợt không khí lạnh thứ hai có khả năng ảnh hưởng tới Bắc Bộ từ khoảng ngày 5-11.

Dự báo đây là đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu mùa nên nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng khả năng xuống 16-19 độ C, vùng núi 12-16 độ C. Ban ngày nhiệt độ không cao, phổ biến 20-23 độ C.

Dự báo ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ ngày 3-11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ khoảng ngày 4 đến 9-11, có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của siêu bão Kong-rey nên ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Dự báo ngày và đêm nay, ở phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày 1-11, sau khi bão Kong-rey đổ bộ qua Đài Loan, gió mạnh ở khu vực này giảm xuống cấp 6-7, giật cấp 9, sau đó gió sẽ giảm dần. Từ đêm 1-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.