Thời sự

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới

Thùy Linh

(NLĐO) - Đầu tuần này miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi có rét đậm và sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ tuần trước, đầu tuần này miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Cụ thể, TP Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; riêng Lai Châu và Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-24 độ C, có nơi trên 25 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định đến ngày 4-2, đợt không khí lạnh trên suy yếu, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, khoảng ngày 6 đến 7-2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa và rét trở lại.

Tin liên quan

Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc khi nào chuyển rét đậm?

Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc khi nào chuyển rét đậm?

(NLĐO) - Hiện nay 31-1, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 24-1: TPHCM không khí lạnh duy trì, người dân cần uống đủ nước

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ cho thấy khu vực tiếp tục hanh khô, không khí lạnh duy trì về đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 5 độ

(NLĐO) - Ngày 5-1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống nước ta khiến Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại dưới 5 độ C.

không khí lạnh trời rét đợt không khí lạnh rét mưa rào rải rác
