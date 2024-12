Miễn học phí: Tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến

An sinh xã hội đi trước một bước

Nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tiến hành chính sách miễn học phí cho HS. Năm học 2024-2025, TP Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong 9 tháng. Đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và Đà Nẵng được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 108 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Đây là năm thứ 4 liên tiếp thành phố miễn học phí. Năm đầu tiên, thành phố quyết định miễn học phí là để san sẻ với người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo UBND TP Đà Nẵng, việc miễn học phí nằm trong mục tiêu đầu tư cho giáo dục. Thành phố xác định giáo dục thuộc nhóm ưu tiên hàng đầu. Tạo điều kiện cho HS đến trường là góp phần cho sự phát triển giáo dục của địa phương.

Tại TP Hải Phòng, trong 4 năm qua (từ năm học 2020-2021 đến nay), mỗi năm thành phố dành gần 1% ngân sách thu nội địa để miễn học phí cho HS. Trước đó, vào tháng 12-2019, HĐND TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết 54 về chính sách hỗ trợ học phí cho HS từ bậc mầm non đến THPT. HS các cấp có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại Hải Phòng đều được hưởng chính sách này.

Theo Nghị quyết 54, Hải Phòng dùng ngân sách hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định. Theo đó, với trẻ mầm non được miễn học phí từ năm học 2020-2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với bậc học này. HS THPT được miễn học phí từ năm học 2021-2022. Ngân sách thành phố cấp trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục theo quy định với mức học phí tương ứng từng cấp. Việc cấp kinh phí hỗ trợ các cơ sở giáo dục được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch theo từng năm học.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chia sẻ chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng là an sinh xã hội phải đi trước một bước so với việc phát triển kinh tế. "Chính sách miễn học phí của Hải Phòng đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần khích lệ, thúc đẩy an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và là động lực để phát triển kinh tế - xã hội" - ông Nam nói.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cho biết vào cuối năm 2023, HĐND TP Cần Thơ thông qua Nghị quyết 10 về hỗ trợ học phí năm học 2023-2024. Theo đó, mức hỗ trợ một lần bằng 50% mức thu học phí đối với trẻ em, HS tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; học viên đang học tại các cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Ước tính, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 159 tỉ đồng, từ kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023 và 2024.

Vào tháng 4-2024, HĐND thành phố ban hành nghị quyết về việc "Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 - 2024".

Theo nghị quyết này, từ năm học 2023 - 2024, người dân chỉ đóng học phí với tổng số tiền ước tính hơn 79,5 tỉ đồng, giảm khoảng 80 tỉ đồng so với Nghị quyết 10.

Theo đó, mức học phí mới ở các cấp học áp dụng trong năm học 2023-2024 là từ 32.000-75.000 đồng/tháng/HS, trong khi mức học phí theo Nghị quyết 10 là từ 50.000-300.000 đồng/tháng/HS (HS tiểu học được miễn học phí).

Tr.Đức - C.Linh - B.Vân