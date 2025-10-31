HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Miễn nhiệm 1 phó giám đốc "siêu ban" ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc "siêu ban" đối với ông Phan Xuân Bách do liên quan đến sai phạm tại dự án đường ngàn tỉ.

Ngày 31-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A).

Miễn nhiệm Phó giám đốc Ban A vì sai phạm dự án đường ngàn tỉ ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ban A được ví là "siêu ban" khi làm chủ đầu tư hầu hết các dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, quyết định do ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban A đối với ông Phan Xuân Bách kể từ ngày ký quyết định (31-10).

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Giám đốc Ban A thực hiện việc quản lý, sử dụng viên chức và chế độ tiền lương đối với ông Phan Xuân Bách theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Xuân Bách bằng hình thức cảnh cáo.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, trong thời gian giữ cương vị Phó giám đốc phụ trách Ban A, ông Bách đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Bách vi phạm những điều đảng viên không được làm, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm tại Ban A trong giai đoạn 2020-2025; có liên quan đến vi phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, ông Bách chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký 3 văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) thẩm định, phê duyệt đầu tư và điều chuyển khối lượng công việc của các nhà thầu trong liên doanh thực hiện dự án; không rà soát, điều chỉnh đơn giá hợp đồng thanh toán do yếu tố trượt giá khi nghiệm thu, thanh toán 46 lần cho các nhà thầu.

Đáng chú ý, ông Phan Xuân Bách đã nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu của dự án, số tiền này sau đó ông đã nộp lại cho cơ quan điều tra.

Hành vi của ông Bách bị xác định vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của ông Bách gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông.

Trước đó, nguyên giám đốc và 1 nguyên phó giám đốc Ban A cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố về tội nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ tại dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Đắk Lắk nhận hối lộ

Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Đắk Lắk nhận hối lộ

(NLĐO) - Ông Phạm Văn Hạ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình giao thông và NNPTNT tỉnh Đắk Lắk, bị khởi tố tội "Nhận hối lộ".

"Tối hậu thư" cho dự án ngàn tỉ tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Sau thời gian nhùng nhằng chậm tiến độ, đội vốn, nắn tuyến thì dự án đường ngàn tỉ ở Đắk Lắk vừa được cảnh báo về chất lượng công trình.

    Thông báo