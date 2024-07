Miễn nhiệm, bãi nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 31-7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Vũ Chí Giang thời còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Chí Giang; bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Khước.

Đồng thời, bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng miễn nhiệm 8 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Đinh Ngọc Khoa, Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an, nguyên giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Độ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Hữu Vinh, Nguyễn Đức Tài, Lê Văn Kiên (nguyên Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông); Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật Cảnh cáo đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các ông: Nguyễn Văn Trì, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Vũ Chí Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Đinh Ngọc Khoa...

Hồi tháng 6-2024, ông Nguyễn Văn Khước đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra hành vi Nhận hối lộ từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.