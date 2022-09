Lễ khai trương có sự tham dự của ông Hồ Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ; ông Lê Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ; ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ; ông Đào Văn Nghiệp, Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An; ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An; ông Huỳnh Minh Tuấn. Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An...

Khai trương CDM tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính tiền tệ tại huyện biên giới Đức Huệ, tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trên chặng đường phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành ngân hàng và kinh tế - xã hội tỉnh nhà, ông Lê Văn Nên và ông Đào Văn Nghiệp tin tưởng việc khai trương CDM với những tính năng, ưu điểm vượt trội như nộp tiền vào tài khoản chủ thẻ ghi nợ nội địa, thực hiện gửi tiền tiết kiệm với những lựa chọn chủ động về kỳ hạn và lãi suất, thời gian hoạt động 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết, ngoài giờ mở cửa giao dịch… sẽ giúp Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ đảm bảo điều kiện hoạt động theo chuẩn tiên tiến, tạo điều kiện để khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... tiếp cận, trải nghiệm các sản phẩm ngân hàng hiện đại, đa tiện ích.

Ông Lê Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, phát biểu tại lễ khai trương

Ông Đào Văn Nghiệp, Giám đốc NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Long An, phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, cho biết Agribank đang có những bước đi mạnh mẽ trên con đường chuyển đổi số nhằm tăng tốc độ thanh toán, tăng cường an toàn, bảo mật dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, nhằm tạo ra một hệ sinh thái mở cho cả lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Agribank đã và đang không ngừng hiện thực hóa Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, NHNN.

Việc triển khai dịch vụ CDM trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và là bước đột phá trong chiến lược tự động hoá các giao dịch ngân hàng, hướng tới ngân hàng số trong kỉ nguyên công nghệ 4.0. Đặc biệt, trong tháng 10-2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An sẽ ra mắt mô hình Ngân hàng số (Agribank Digital) với những ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn nhất hiện nay, mang đến mọi tiện ích giao dịch ngân hàng tự động.

Ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, phát biểu

Sau lễ khai trương, đông đảo khách hàng đã tham gia trực tiếp trải nghiệm dịch vụ gửi tiền vào tài khoản, gửi tiết kiệm trực tuyến... tại CDM. Tin rằng trong thời gian tới, việc giao dịch tại CDM sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong việc sử dụng ngân sách của mình, mang đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại cùng những trải nghiệm tốt nhất trong hành trình tiên phong phục vụ "Tam nông".