Từ ngày 5 đến 11-3, đoàn công tác của tỉnh Long An đã thăm và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 6-3, đoàn công tác đã đến chào xã giao và làm việc tại Văn phòng Văn hóa – Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc.

Đoàn công tác tỉnh Long An chào xã giao Chủ nhiệm Văn phòng Văn hóa - Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc Vũ Tiến Dũng

Chủ nhiệm Văn phòng Văn hóa - Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc Vũ Tiến Dũng đánh giá cao các kết quả của tỉnh Long An đồng thời tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được các thành tựu, trong đó tập trung đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư, tập đoàn tại Đài Loan.

Cố vấn kinh tế Nguyễn Minh Lâm cảm ơn ông Vũ Tiến Dũng đã tích cực hỗ trợ tỉnh kết nối, xúc tiến, quảng bá và bày tỏ mong muốn ông Dũng và các cộng sự sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp; làm việc với đoàn có đại diện của Viện Nghiên cứu nông nghiệp Gia Nghĩa, Hội từ thiện Chen-Yung và các chuyên gia về nông nghiệp tại Đài Loan.

Long An làm việc, trao đổi thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đài Loan

Từ năm 2020 đến nay, Phân viện Nghiên cứu nông nghiệp Chiayi đã hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An về nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật; Hội từ thiện Chen-Yung hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Cố vấn kinh tế Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được trong thỏa thuận hợp tác và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh duy trì thỏa thuận hợp tác hoặc đề xuất hợp tác mới về giống, vật nuôi, cây trồng phù hợp. Đồng thời, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào khung hợp tác để làm việc, ký kết với Bộ Nông nghiệp Đài Loan trong tương lai.

Các chuyên gia, đối tác tại Đài Loan cam kết hợp tác, chuyển giao công nghệ, quy trình kỹ thuật, hỗ trợ phát triển giống cây trồng vật nuôi đáp ứng định hướng của tỉnh, chia sẻ các kinh nghiệm để thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh Long An phát triển hiện đại và bền vững.

Sau buổi trao đổi, đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát, tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại trại cải tạo giống của Đào Viên.

Trong buổi chiều, đoàn công tác làm việc và khảo sát nhà máy linh kiện điện tử của Tập đoàn AcBel Polytech Inc tại thành phố Đạm Thủy.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn giới thiệu AcBel Polytech Inc là tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện điện tử cung cấp cho các tập đoàn lớn như Intel, Dell với hơn 52 trụ sở, nhà máy trên toàn thế giới, trong đó công ty hiện đang có một nhà máy tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tập đoàn hy vọng sau buổi làm việc sẽ có cơ hội tìm hiểu đầu tư tại Long An và mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn, đồng thời ngỏ lời được tham dự hội thảo môi trường đầu Việt Nam do Long An phối hợp tổ chức vào ngày 8-3 tại Đài Bắc.

Trao đổi với tập đoàn, ông Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư Đài Loan đối với sự phát triển của tỉnh khi Đài Loan hiện là đối tác FDI lớn thứ 2 tại tỉnh, vốn đăng ký trên 1 tỉ USD.

Đoàn công tác khảo sát nhà máy linh kiện điện tử của Tập đoàn AcBel Polytech Inc tại thành phố Đạm Thủy

Long An đang hoàn chỉnh quy hoạch của tỉnh, trong đó lĩnh vực kinh doanh của công ty thuộc danh mục tỉnh ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư. Ông Lâm hy vọng lãnh đạo tập đoàn sẽ đến Long An tìm hiểu về môi trường đầu tư. Lãnh đạo tỉnh luôn cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để tập đoàn đầu tư tại Long An.

Ngày mai (7-3), đoàn công tác sẽ tiếp tục các nội dung làm việc, khảo sát theo chương trình làm việc của đoàn tại thành phố Đài Bắc.