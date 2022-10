Ngoài ra, 9 tháng qua, tỉnh đã tiếp nhận 693.016 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 354.550 hồ sơ, đúng hạn 313.031 hồ sơ.



Thời gian qua, cải cách hành chính (CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên UBND tỉnh Long An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các công việc liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2022 để tập trung lãnh đạo, điều hành. Tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra CCHC ở 6/6 sở - ngành, 10/15 UBND cấp huyện, 10/15 trung tâm hành chính công cấp huyện, 10/15 UBND cấp xã.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An yêu cầu tăng cường kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế

Nhìn chung, công tác CCHC ở Long An cơ bản thuận lợi. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo đúng trình tự quy định, được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan CCHC tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022 ở Long An cũng tồn tại một số hạn chế. Theo đó, hồ sơ giải quyết trễ hạn của các sở - ngành, UBND cấp huyện còn nhiều (2.649/693.016 hồ sơ, trong đó 2.335 đã giải quyết, 314 đang giải quyết). Ngoài ra, 37.795 hồ sơ thủ tục hành chính của các sở - ngành, UBND cấp huyện đang tạm dừng. Một số cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức chưa bảo đảm vị trí được UBND tỉnh phê duyệt, nhất là chuyên môn chưa phù hợp...

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh - yêu cầu các sở - ngành, địa phương phải xem CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng; người đứng đầu phải đặc biệt quan tâm công tác này, thực hiện tốt để tạo tiền đề thu hút đầu tư. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với các thành viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan.

Ông Nguyễn Văn Út cũng yêu cầu các sở - ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, xác định rõ văn bản, quy định không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của Long An chỉ đạt 87,2/100 điểm, xếp hạng 22/63 tỉnh, thành phố cả nước - giảm 15 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của Long An cũng chỉ đạt 86,59%, xếp hạng 41/63 tỉnh, thành phố cả nước - giảm 14 bậc so với năm 2020. Điều đó đòi hỏi Long An phải quyết liệt CCHC.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH