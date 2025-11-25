MIỀN TRUNG CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG SẺ CHIA: Ấm tình người phút nguy nan

Từ chiều 18-11, mưa lớn dồn dập khiến nước sông Hà Thanh cuồn cuộn dâng cao, nhấn chìm nhiều xã, phường ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Còn người mắc kẹt là phải quay lại

Ngay khi lũ ập về, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tổ chức cứu hộ xuyên đêm.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng Gia Lai), nhớ lại khi nhận nhiệm vụ sơ tán người dân tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông, thì cũng là lúc nước chảy rất xiết và đầy vật cản, anh và đồng đội buộc phải tiếp cận từng mái nhà trong điều kiện vô cùng nguy hiểm. Khi ca nô không thể vào gần, thiếu tá Thinh buộc dây quanh người, lao xuống dòng nước, kéo ca nô đến sát nhà dân cứu người.

Trong lúc cứu hộ, thiếu tá Thinh giẫm phải vật sắc nhọn, máu loang đỏ dòng nước lũ. Nhưng anh vẫn tiếp tục cứu người cho đến khi kiệt sức. "Còn người mắc kẹt là còn phải quay lại" - thiếu tá Thinh nói.

Đêm 19-11, nước lũ dâng hơn 2 m, ông Huỳnh Phước Giang (SN 1965; ngụ thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) phải đưa người cha 90 tuổi, vợ, con gái và cháu 2 tuổi lên mái nhà. Đêm mưa lạnh buốt, gia đình ông Giang run rẩy ôm nhau... Đến sáng, nhìn nước mênh mông, ông Giang đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất. Bất ngờ, 1 chiếc ca nô từ xa tiến lại gần. "Tôi đã bật khóc khi biết cha già, cháu nhỏ đã được cứu" - ông Giang kể.

Trung tá Huỳnh Khoa Trưởng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn - Cứu hộ khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết trong đợt lũ vừa qua, 22 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 2 ca nô ứng cứu được hơn 400 người dân các xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh. "Có thời điểm ca nô chực chìm trong nước xoáy nhưng nghĩ tới đồng bào đang kêu cứu, chúng tôi lại lên đường" - trung tá Trưởng nói.

Còn theo thượng úy Lê Đức Cường, Công an xã Hòa Mỹ, trong đợt lũ vừa qua, công an xã sử dụng 1 ca nô giải cứu được hơn 60 người. "Chúng tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn nhưng đó là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân" - thượng úy Cường chia sẻ.

Ông Lê Kim Tấn (thứ hai từ phải sang) cùng những người dân được giải cứu trong lũ dữ Ảnh: CAO NGUYÊN

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Không chỉ lực lượng chuyên nghiệp, tinh thần cứu người cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Khi nghe tin nhiều hộ dân ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) kẹt trong vùng nước sâu, anh Võ Ngọc Triển lập tức rời nhà, băng qua Vũng Rô và Chí Thạnh (Đắk Lắk) để kéo 2 ca nô về hỗ trợ. Đêm tối, đường đèo sạt lở khiến xe tải chở ca nô va mạnh vào đá, hư hỏng nặng. Không thể gọi taxi vì nước đã ngập trắng đường, anh Triển đi bộ giữa mưa, xin quá giang xe tải khác để kịp đưa ca nô về Quy Nhơn cứu người.

Tối 19 và rạng sáng 20-11, nước lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, dâng lên bất ngờ, buộc nhiều hộ phải leo lên mái nhà, dỡ ngói kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu vang khắp nơi, ông Trần Công Thành (51 tuổi) bỏ lại toàn bộ tài sản chưa kịp chuyển lên cao, một mình chèo chiếc ghe nhỏ đi cứu người. Suốt 2 ngày, ông Thành ngâm mình trong dòng nước lũ cuồn cuộn, cố gắng cứu được hơn 40 người.

Bà Trần Thị Hoa (ngụ thôn Phú Hữu) kể gia đình bà có 7 người bị mắc kẹt trên gác, tinh thần hoảng loạn vì nước lũ dâng ngày càng cao. May mắn ông Thành đã chèo ghe tới ứng cứu, đưa cả nhà sang tầng 2 căn nhà của bà Bùi Thị Yên ở đối diện.

Trong những ngày bị nước lũ chia cắt, căn nhà của bà Yên là nơi lánh nạn của hơn 40 người. "Dù nhu yếu phẩm eo hẹp nhưng bà Yên đã nấu cơm cho mọi người cầm cự. Chúng tôi biết ơn ông Thành và gia đình bà Yên rất nhiều" - bà Hoa bày tỏ.

Còn tại tổ Mỹ Tài (thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh) - là một trong những khu vực ngập nặng nhất của xã, người dân nhắc nhiều đến sự dũng cảm của ông Lê Kim Tấn (48 tuổi, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2) và người thân của ông.

Chiều 20-11, thấy nước lên nhanh, ông Tấn đưa toàn bộ gia đình và họ hàng 15 người và chuyển bếp gas, gạo, mì gói, thực phẩm lên tầng 2 của căn nhà. Ngay sau đó, ông Tấn gọi 6 người khác trong dòng họ cùng đi cứu giúp bà con. Ba chiếc ghe nhỏ được gò bằng tôn cùng nhau lên đường ứng cứu. Giữa đêm tối, các anh em ông Tấn dùng mái chèo gõ lên mái nhà để báo hiệu, hỏi thăm và đưa những hộ gặp nguy hiểm về nhà ông trú ẩn. Sau nhiều giờ đi từng ngõ, gõ từng nhà, vật lộn giữa lũ dữ, anh em ông Tấn đã cứu được gần 20 người. Đối với những gia đình an toàn, ông Tấn mang mì gói, cơm chia cho từng hộ để cầm cự trong những ngày bị lũ cô lập.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Hiệu (47 tuổi) cùng 5 anh em trong gia đình đã cứu được hàng trăm người ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk trong thời điểm nguy cấp. "Lúc đó, trước mắt chúng tôi chỉ là biển nước mênh mông, nhiều mái nhà đã chìm sâu. Chúng tôi gặp ai là đưa lên ghe, chở từ nhà thấp sang nhà cao để họ trú tạm. Thấy cánh tay nào vẫy là tấp vào ngay. Cứ thế, chúng tôi cứu được cả trăm người" - ông Hiệu kể lại.

Nhà có 2 con nhỏ nên khi nước lũ dâng cao, ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Đông Hòa) vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ tới cảnh xóm làng đang kêu cứu, sau khi đưa vợ con lên gác, ông tức tốc sang các nhà hàng xóm đưa người già và trẻ nhỏ về nhà mình để bảo đảm an toàn.

Bà Huỳnh Thị Thiện (80 tuổi, sống gần nhà ông Tuấn) cho biết con gái đi làm xa, 2 bà cháu ở với nhau. Khi nước dâng, trong lúc bà hoảng loạn không biết xoay xở ra sao thì ông Tuấn xuất hiện và đưa 2 bà cháu sang nhà trú tạm.

Ngư dân dốc sức cứu người

Đêm 19-11, khi nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều khu vực phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền ở tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước. Rạng sáng 20-11, nhóm Zalo của anh em ngư dân thôn Cát Lợi (phường Bắc Nha Trang) dồn dập nhận những dòng tin nhắn thông báo về ngập lụt cùng những lời cầu cứu. Trong cơn mưa nặng hạt, mọi người cùng tập trung đưa xuồng, thúng lên xe chở cá chạy thẳng vào khu vực thôn Đắc Lộc và thôn Ngọc Hội để cứu dân. Họ kiên trì chèo xuồng vào từng ngõ nhỏ, gõ cửa từng nhà để tìm người mắc kẹt, đưa họ lên xuồng trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nước đã dâng gần đến lưng chừng nhà.

Ngâm mình từ sáng đến nửa đêm với 12 xuồng và 5 chiếc thúng, 30 ngư dân thôn Cát Lợi đã sơ tán được gần 300 người đến nơi an toàn. "Chúng tôi làm nghề sông nước, gặp lúc nguy cấp thì phải dốc sức giúp đỡ mọi người" - một ngư dân chia sẻ.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Nhiều đội cứu nạn đã kịp thời có mặt, không quản nguy hiểm, phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu người dân giữa lũ dữ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người. Sau khi xong nhiệm vụ, họ nhanh chóng rời đi. Chúng tôi vô cùng cảm kích!".

Lý lẽ của những người hùng Ông Trần Công Thành (ngụ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk): "Lúc đó tôi cũng rất sợ vì lũ quá lớn, nhiều lúc muốn buông tay chèo. Nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già kêu cứu nên tôi xốc lại tinh thần, tiếp tục chèo ghe đi…". Anh Nguyễn Văn Sáng (làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai): "Sóng đánh thẳng vào mũi mô tô nước, gió quật mạnh muốn hất văng chúng tôi. Nhưng bà con kêu cứu quá nhiều, không ai nỡ chậm trễ". Anh Nguyễn Hữu Đảo (làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai): "Bám trụ xuyên ngày đêm, nhóm chúng tôi cứu được hơn 400 người. Sóng mạnh tưởng như nuốt luôn mô tô nước, nhưng tiếng gọi cứu liên tục, chúng tôi chỉ biết dốc hết sức".



