Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm (1973 - 2023) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và là dịp để tỉnh này thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Nhật Bản.



Theo ông Shigehiro Yamauchi, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam, năm 2008, doanh nghiệp (DN) đã đầu tư nhà máy sản xuất hàng may mặc tại Khu Công nghiệp Phú Tài (Bình Định) với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản. Trong quá trình đầu tư tại Bình Định, DN luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thông tin đến chính quyền cùng hơn 40 doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong chuyến xúc tiến đầu tư, đầu tháng 6-2023 .Ảnh: LÊ ANH

Ông Bùi Tấn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - cho biết từ năm 2019 đến nay, thông qua kết nối của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai, huyện đã tiếp nhận 2.200 cây hoa anh đào (trong tổng số dự kiến 10.000 cây) để phát triển du lịch sinh thái xã Vĩnh Sơn. Hiện một số vườn cây hoa anh đào ở Vĩnh Sơn đã nở hoa đều đặn, thời gian nở là tháng 4 và tháng 10, thu hút khá nhiều du khách tham quan.

Theo ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, hiện địa phương có 19 dự án của nhà đầu tư, DN Nhật Bản (chiếm 22% tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Định), với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 97 triệu USD. Trong quá trình đầu tư, DN Nhật Bản luôn đề cao tính kỷ luật và uy tín trong sản xuất - kinh doanh; quan tâm đào tạo nhân công, chuẩn bị kỹ công nghệ và môi trường làm việc. Nhờ đó, các dự án đầu tư của Nhật Bản hoạt động hiệu quả, góp phần tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhật Bản cũng là thị trường giao thương hàng hóa khá quen thuộc đối với các DN xuất nhập khẩu của Bình Định. Năm 2022 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt hơn 177 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 37 triệu USD. Ngoài các dự án đã được triển khai, thời gian qua có không ít nhà đầu tư lớn của Nhật Bản đã đến tỉnh Bình Định khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng, năm 2023 Bình Định đã tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời chủ động thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai cùng nhiều địa phương khác của Nhật Bản.

Mới đây, đầu tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Theo ông Tuấn, chương trình xúc tiến đầu tư vừa qua tại Nhật Bản đã đạt kết quả quan trọng. Đại diện các địa phương, tổ chức, tập đoàn, DN Nhật Bản đều đánh giá rất cao chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Những lĩnh vực Bình Định thu hút đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của các nhà đầu tư, DN Nhật Bản.