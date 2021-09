Theo đó, trong tháng 8, ngành thủy sản bị ảnh hưởng liên tiếp khi cảng cá Thọ Quang tạm dừng hoạt động. Nhiều tàu thuyền hạn chế hoạt động do thực hiện giãn cách xã hội. Ước trong tháng, sản lượng khai thác thủy sản biển chỉ đạt hơn 3.025 tấn (giảm 2,4% so cùng kỳ năm trước). Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước giảm 21,7% so tháng trước và giảm 17,1% so cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu ngành vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và hoạt động bưu chính, chuyển phát ước đạt gần 1.191 tỉ đồng, giảm 18,1% so tháng trước...



Công nhân Công ty CP Cao su Đà Nẵng trong dây chuyền sản xuất, bảo đảm “3 tại chỗ”

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng, nhận định dù nhóm ngành chủ lực công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng giảm so cùng kỳ nhưng để duy trì và đạt được chỉ số sản xuất như trên là nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp (DN) sản xuất cùng chính sách linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Đà Nẵng khi hầu hết khu công nghiệp lớn trên địa bàn đều có ca lây nhiễm trong thời gian qua.

Điển hình, một số ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số IIP bình quân 8 tháng tăng cao hơn mức tăng bình quân chung như: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (+49,3%); thiết bị điện (+30,4%); giường, tủ, bàn ghế (+30,6%); sản phẩm điện tử (+13,4%)... Một số ngành có chỉ số giảm sâu so cùng kỳ như: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (-28,7); sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (-20,1%); sản xuất đồ uống (-26%); thoát nước và xử lý nước thải (-24,6%).

Thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng không đạt như kỳ vọng, tình trạng bội chi ngân sách vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, chi ngân sách nhà nước tiếp tục ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên chủ yếu tập trung vào công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và các nhu cầu an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước sơ bộ tính đến ngày 20-8 đạt 13.547 tỉ đồng, bằng 93% so cùng kỳ năm 2020.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Đà Nẵng, cho biết hầu hết DN thuộc hiệp hội phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội, hiện chỉ vài DN có quy mô lớn nằm trong khu công nghiệp đủ điều kiện hoạt động. Tại Công ty CP Bình Vinh do ông Phạm Bắc Bình làm giám đốc, dù hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do các đối tác ngừng hoạt động. Khoảng 60% lao động của công ty phải tạm ngừng hoạt động, số còn lại chủ yếu phục vụ các chuỗi cung ứng hàng thiết yếu.

Ông Bình đề nghị thành phố có chiến lược "dài hơi" và xây dựng kế hoạch "sống chung với dịch". Nếu giãn cách xã hội kéo dài thế này thì các DN nhỏ và vừa sẽ không trụ được hoặc đến lúc hết dịch cũng không có sức lực để bật dậy. Trong giai đoạn này, nhà nước cần có nhiều chính sách cụ thể hơn nữa giúp các DN vượt khó, nhất là giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, các chính sách an sinh cho người lao động…

Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết trong 8 tháng, toàn thành phố có 2.608 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện được TP Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký DN với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 13.078 tỉ đồng, giảm 8,8% về số DN và giảm 16,3% về số vốn so cùng kỳ năm 2020. TP Đà Nẵng cũng hoàn tất thủ tục giải thể cho 538 DN, đơn vị trực thuộc, 2.225 DN và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 1.360 DN và đơn vị trực thuộc trở lại hoạt động.