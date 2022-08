Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua, một đoạn vỉa hè trước Cụm công nghiệp Tân An (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã bị một doanh nghiệp chiếm dụng để chứa vật liệu xây dựng, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.



Vỉa hè bị chiếm dụng một đoạn dài

Ngoài ra, tại khu vực này, gạch lát vỉa hè bị hư hỏng nặng do quá trình xe tải chạy lên và chịu trọng lượng của ống cống, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Một người dân sinh sống tại khu vực trên cho biết doanh nghiệp chất hàng loạt ống cống trên vỉa hè một đoạn dài hơn 100m. Không chỉ làm hư hỏng vỉa hè, mất mỹ quan đô thị mà mỗi khi đi bộ cũng không dám lại gần vì sợ ống rơi đổ.

Vỉa hè bị chiếm dụng gây mất mỹ quan đô thị

Sáng 22-8, sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, 1 lãnh đạo UBND phường Tân An xin cung cấp hình ảnh và sau đó cho biết sẽ cử người xuống kiểm tra.

Tiếp đó, 1 cán bộ phường Tân An cho biết tổ công tác của UBND phường đã xuống kiểm tra vỉa hè bên ngoài Cụm Công nghiệp Tân An theo phản ánh của phóng viên.

Khu vực để ống cống, vỉa hè bị hư hỏng nặng

"Đúng là có xảy ra tình trạng doanh nghiệp để vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực trên. Đơn vị chất vật liệu xây dựng lên vỉa hè là cơ sở sản xuất ống cống. Chúng tôi đã gửi giấy mời chủ doanh nghiệp ngày mai (23-8) lên làm việc để có hướng xử lý" - cán bộ này nói.